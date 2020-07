Observatorio Cultural: piden respuestas concretas e “inmediatas” ante la emergencia

Referentes del sector contaban, tras una promesa del secretario de Cultura, con que esta semana se aprobara la vuelta de cuatro actividades, algo que no sucedió.

Hace muchos años que las políticas culturales de Mar del Plata están lejos de atender las necesidades del sector y la pandemia por el coronavirus evidenció una cruda realidad. Desde el inicio de la cuarentena diversos artistas y espacios culturales están en una situación de “desamparo” y extrema vulnerabilidad que crece con la extensión de la medida. Y en ese marco, desde el Observatorio Cultural de Mar del Plata y Batán piden respuestas concretas e “inmediatas”, ante la emergencia.

Tras una segunda reunión virtual con el secretario de Cultura, Carlos Balmaceda desde el Observatorio reclaman que se avance, tal y como se les había prometido, en la evaluación de la apertura de cuatro actividades en el marco de la comisión mixta de reactivación del Concejo Deliberante, que sesionó días atrás pero en la que no abordó el tema.

El Observatorio Cultural de Mar del Plata y Batán –integrado por 15 colectivos y asociaciones- viene articulando desde el inicio de la cuarentena distintas estrategias dada la crisis económica que afecta a trabajadores de distintas disciplinas. Una semana atrás, durante el segundo encuentro quincenal, el secretario de Cultura les había adelantado que en la reunión de la comisión creada en el Concejo, en el marco de la pandemia, se tratarían cuatro temas relacionados con la cultura.

Específicamente el funcionario aseguró que en el Concejo Deliberante se iba a evaluar la apertura de cuatro actividades: ferias artesanales, artistas callejeros, ensayos-recitales de pequeño formato y la circulación hacia centros de transmisión vía streaming. También prometió que se trataría una prueba piloto de actividades artísticas formativas.

Sin embargo, desde el Observatorio confirmaron que la comisión sesionó y el tema no fue abordado. Frente a esto, Carmen Domínguez, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica (Attra) compartió en diálogo con Qué digital el descontento respecto a lo sucedido, en especial teniendo en cuenta el compromiso asumido por el funcionario, quien les había asegurado que las condiciones ya estaban “casi” dadas y que “el miércoles a más tardar íbamos a estar volviendo con esas actividades”.

“El lunes fuimos al Concejo Deliberante y esto no era así. De hecho concejales de la oposición no estaban al tanto, solamente estaban al tanto concejales del oficialismo. Cuando sucede esto, sabemos que la posibilidad de que se apruebe el mismo día no es real”, sostuvo y agregó: “El tema no se abordó como nosotres pensábamos”.

“Lo que pedimos es una respuesta urgente de la Secretaría de Cultura, sobre todo teniendo en cuenta el nuevo brote”, indicó Domínguez.

Frente a la crítica situación, desde el Observatorio Cultural aseguraron que lo que están reclamando “no es ni la cuarta parte significativa de nuestra actividad”. “El sector artístico cultural de la ciudad cada vez está en estado de mayor emergencia. El tiempo empieza a hacer cada vez más daño. Estamos hablando de trabajo”, manifestó la vicepresidenta de Attra.

“Estamos hablando de gente que labura y que no pudo acceder a planes y es una situación muy compleja que en el Municipio no está siendo atendida. No sabemos si los Convocarte van a llegar, el secretario de Cultura asegura que sí”, sostuvo.

Y finalmente, concluyó: “Pedimos una respuesta inmediata, no podemos esperar más. Necesitamos que ya se resuelva de alguna manera todo esto y que se tenga en cuenta la cantidad de familias que se ven perjudicadas por esta emergencia”.