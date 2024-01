Aprobaron la suba de tasas del 120% y la creación de la que se pagará sobre combustibles

En la asamblea de concejales y mayores contribuyentes el oficialismo terminó de avalar el expediente y habilitó al gobierno a fijar actualizaciones por la inflación.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con su mayoría propia y sin acompañamiento de la oposición, concejales y mayores contribuyentes del oficialismo terminaron de aprobar este jueves la suba de tasas del 120% en promedio en Mar del Plata que además quedarán atadas a la inflación ya que se habilitó al gobierno municipal a implementar incrementos periódicos de acuerdo a las variaciones macroeconómicas. También avalaron la creación de la nueva tasa que se abonará al cargar combustible.

A un mes de la presentación de los expedientes en torno al Presupuesto 2024 por parte del gobierno de Guillermo Montenegro y después del paso por la comisión y la sesión preparatoria, las ordenanzas fiscal e impositiva que contienen el aumento de tasas municipales, entre ellas la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), fueron tratadas este jueves en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes de Mar del Plata, última instancia para terminar de aprobar los incrementos propuestos.

Esa aprobación se produjo sólo con los votos positivos de concejales y mayores contribuyentes que responden al interbloque oficialista de Juntos por el Cambio (Vamos Juntos/PRO, UCR y Coalición Cívica), al igual que pasó en las instancias previas, en tanto que Unión por la Patria, Acción Marplatense y Crear más Libertad (La Libertad Avanza) votaron de manera negativa, a partir de distintos cuestionamientos sobre el incremento proyectado y sobre la nueva tasa que se abonará al momento de cargar nafta o gasoil en la ciudad (el 1,86% sobre el el ticket) .

La suba en promedio de las tasas municipales aprobada es del 120% aunque desde la oposición señalaron que habrá casos en los que los incrementos serán mayores a ese valor inclusive de hasta un 300%.

De todas maneras será sólo el inicio de los aumentos a lo largo de todo el año porque en el expediente también se autorizó a que el gobierno implemente subas periódicas que se harán en función del avance del índice de inflación oficial. Si bien no se fijó en qué plazos se realizarán los ajustes, el gobierno dejó trascender que podría ser cada dos meses.

Ese mismo lapso de tiempo será el que usará, por ejemplo, la empresa municipal Obras Sanitarias para aumentar su tarifa aunque en su caso atado a un coeficiente definido por una fórmula de aumentos de distintas variables macroeconómicas. Ese expediente también será aprobado este jueves junto con el Presupuesto 2024 de la administración central y los entes descentralizados en una sesión extraordinaria que fue convocada para después de la asamblea de concejales y mayores contribuyentes.

Una de las novedades que incluyeron este año las ordenanzas fiscal e impositiva es la creación de una nueva tasa vial que se pagará al cargar combustible en Mar del Plata para reemplazar en realidad el componente de “conservación de la vía pública” que formaba parte hasta el momento de la TSU.

La implementación será a través de una alícuota del 3% sobre el precio de venta neto, sin impuestos, por litro de gasoil, nafta y el resto de combustibles líquidos, lo que implica un impacto sobre el ticket del 1,86%.

A lo largo del debate desde la oposición se plantearon dudas sobre su constitucionalidad, una discusión también abierta en otros distritos que ya la implementan, a partir de una posible doble imposición de tributos sobre los combustibles teniendo en cuenta los impuestos con los que ya cuentan.

QUÉ DIJERON LAS Y LOS CONCEJALES

Durante la asamblea de este jueves en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, el concejal oficialista Agustín Neme destacó la “política de austeridad” y de “racionalización del gasto” del gobierno municipal para “acompañar el esfuerzo que vienen haciendo los vecinos” y mencionó el “contexto de crisis económica y social preocupante con una inflación histórica en los últimos cuatro años”.

Sobre las tasas en sí, el concejal planteó que el objetivo del gobierno es adoptar las decisiones “lo menos dolorosas posibles para los marplatenses” y reparó en la diferencia que surge entre la inflación acumulada en los últimos cuatro años, que la ubicó en el 1147%, y la suba de tasas que señaló fue del 382% en total.

Al hacer referencia al contexto, indicó que “consultoras privadas hablan de una inflación proyectada para 2024 del 190%” y que los tributos provinciales serán aumentados, tal como se aprobó hace unas semanas, en un 200%. Así defendió incorporar la habilitación para que el gobierno actualice los valores de acuerdo a la variación de la inflación.

También respaldó la generación de la tasa vial, explicó que surge de sacar el pago para el arreglo de calles de la TSU y consideró que será “más equitativa y más justa” ya que no la abonarán aquellas personas que no cuentan con un vehículo particular para circular por las calles. También confirmó que se realizó la modificación reclamada por la oposición respecto a generar un fondo afectado con la recaudación generada para que obligatoriamente ese dinero vaya a reparaciones viales y no puedan ejecutarse con otros fines.

A su turno, desde Crear más Libertad la concejala Cecilia Martínez cuestionó que no se haya incluido en las ordenanzas un “alivio fiscal” y apuntó contra la “creación de una nueva tasa sobre la nafta”: “Es una nueva tasa y es una tasa que se masifica”, afirmó. Pero también retrucó lo expuesto por Neme respecto a lo aumentado por las tasas a lo largo de los últimos cuatro años: planteó que la TSU registró un aumento del 1160% mientras que hubo “otras que superaron el 3000%“. Asimismo, criticó que desde la Secretaría de Hacienda se haya reconocido que en algunas facturas de la TSU “pueda haber errores” por cambios en la fórmula.

Por su parte, Ariel Ciano desde el Frente Renovador reparó en el concepto de tasa a diferencia de los impuestos y las definió como “aquello que se paga por recibir un servicio”, cuestionó el estado de la prestación de esos servicios y criticó que se le otorgue al intendente la facultad de fijar nuevos aumentos “todas las veces que quiera sin pasar por el Concejo”. A su vez, sobre la nueva tasa vial cuestionó que no tenga “progresividad” en función de los recursos con los que cuenta cada contribuyente y planteó que el modelo previsto iguala a aquel que use su auto para trabajar con aquellos que tengan u auto importado modelo 2024.

Mientras tanto, Eva Ayala por Acción Marplatense cuestionó las definiciones de que se esté ante una “política de austeridad” y de “racionalización del gasto” y planteó que “no se sabe por qué y para qué se va a usar las tasas” en relación a la “falta de un proyecto para Mar del Plata”. Sobre la tasa vial, afirmó que existen “dos frentes de inconstitucionalidad” y consideró que “está destinada al fracaso”: “No tiene una proporcionalidad razonable: no se sabe cuánto se van a arreglar las calles en función a los litros de nafta que se van a cargar”.

A su vez, Virginia Sívori de Unión por la Patria también advirtió que en las ordenanzas proyectadas por el gobierno hay tasas que no aumentarán en torno a un 120% sino hasta un 300% “como la poda y la extracción de residuos”. Y cuestionó una vez más las falta de avances para el prometido rediseño de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) y que una vez más se haya empezado a cobrar el aumento antes de aprobarlo. Por otro lado, también cargó contra la creación de la nueva tasa vial y señaló que el sector que tiene que implementarla, es decir las estaciones de servicio, “no está de acuerdo“.