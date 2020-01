Docentes municipales: confirman que en febrero vuelven a cobrar la bonificación

A 14 meses del quite impulsado por el exintendente Carlos Arroyo, el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, confirmó la decisión.

El gobierno municipal confirmó que con el sueldo de febrero los docentes municipales volverán a percibir la bonificación especial que había sido quitada por el entonces intendente Carlos Arroyo en noviembre de 2018. Tras un año de conflicto, en su discurso de asunción el intendente Guillermo Montenegro ya había anunciado que desde el 1° de enero se volvía a implementar la medida que cobraran los docentes desde hacía 20 años.

“La bonificación docente volvió desde el 1° de enero, es decir que los docentes del Municipio desde el mes de febrero cobrarán su bonificación“, explicó este viernes el secretario de Educación, Sebastián Puglisi, luego de una reunión de gabinete realizada, en este caso, en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA).

Por su parte, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) expresaron que por fuera del compromiso de las autoridades hasta el momento no fueron notificados formalmente. “Hasta la fecha no tenemos en nuestras manos el acto administrativo, formalmente no estamos notificados”, explicó la secretaria de Educación del sindicato, Alejandra Ayek, en diálogo con Radio Residencias (96.5)

Fue en noviembre de 2018 cuando a través de un decreto que firmó el exintendente Carlos Arroyo, el por entonces secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, y el ex titular de la Secretaría de Educación, Luis Distéfano, el gobierno eliminó una bonificación especial que desde hacía 20 años cobraban los docentes municipales.

Esta decisión no tardó en generar un fuerte malestar entre los docentes de la órbita municipal, que plantearon su disconformidad con este recorte por diversas vías. Una de ellas fue el Concejo Deliberante donde, a excepción de los concejales arroyistas, todo el resto cuestionó la medida.

Tal es así que hubo una interpelación a los funcionarios cargada de tensión, el Cuerpo aprobó por segunda vez una ordenanza -que previamente fue vetada por Arroyo- que devolvió y formalizó la bonificación especial. Es que la justificación del gobierno fue que la bonificación que se abonaba hasta entonces no estaba reglamentada y que por lo tanto no era legal.

Pasaron los días y la tensión fue en aumento, con protestas, paros e idas y vueltas, el Ejecutivo a cargo de Carlos Arroyo realizó una presentación legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires contra el Concejo Deliberante para defender la eliminación de la bonificación.

Tras la presentación, la Suprema Corte suspendió la ordenanza que restituyó la bonificación de forma cautelar hasta tanto haya una resolución de fondo, algo que todavía no fue resuelto por el máximo tribunal de justicia provincial.

Y en este sentido durante la campaña electoral, todos los candidatos a intendente, a excepción de Arroyo, prometieron devolver el beneficio. Así lo hizo Guillermo Montenegro quien tras ser elegido como nuevo intendente ratificó la decisión durante el acto de asunción: “La bonificación docente es un derecho que nunca debió ser recortado del salario de los docentes. Desde el 1 de enero, vuelve la bonificación para los y las docentes del sistema educativo municipal”.