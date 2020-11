Construcción: arquitectos piden que se trate el “Plan de Reactivación” del Municipio

Desde el Colegio de Arquitectos solicitaron que “se le dé tratamiento urgente” a la iniciativa presentada por el gobierno al Concejo Deliberante.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En los primeros días de octubre el gobierno municipal presentó ante el Concejo Deliberante su “Plan de Reactivación para la Industria de la Construcción“, con el objetivo principal de agilizar trámites para habilitar obras privadas y generar incentivos, como un intento de generar mayor actividad en el sector. A un mes de su presentación, desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito IX piden que “se le dé tratamiento urgente”.

Las autoridades colegiadas sostienen que “es la mejor herramienta posible para generar en poco tiempo empleo de calidad y en cantidad“, como también calificaron el proyecto como “uno de los más importantes de este año legislativo”. Asimismo, aseguran que hay grupos empresarios a la espera de su avance: “La demoraen definir el rumbo, favorable o no, de estos estímulos temporarios, termina actuando como una traba a la potencial reactivación“, apuntaron.

Tras la presentación del proyecto, desde el Colegio entienden que se debe tomar a la industria de la construcción “como principal motor de la tan necesaria reactivación que todos esperamos que ocurra cuando la crisis sanitaria comience a aliviarse”. En ese sentido, mencionaron que el sector representa el 17% del Producto Bruto Global local, según relevamientos de la ONG Mar del Plata Entre Todos.

“Uno de los ejes del plan se basa en una serie de incentivos para edificaciones en ciertas zonas de nuestra ciudad, que por otra parte están en línea con lo que surgió de los dos planes estratégicos que tuvimos”, señalaron desde el Colegio.

A su vez, pusieron énfasis en que el “retroceso” que experimentó la obra pública en los últimos años hizo que las gestiones privadas tengan el papel principal en lo que hace al sustento del sector.

“Consideramos que esto no debe ser visto como una reforma permanente al Código de Ordenamiento Territorial vigente, sino como lo que es: un impulso temporario. La aprobación o no del mismo, no invalida la necesidad de aprovechar el próximo año para convocar a todos los sectores involucrados y debatir una reforma permanente de las normativas vigentes en materia de construcciones privadas”, afirman.