Máximo Kirchner en el congreso del PJ: “Tenemos que tener más decisión”

El diputado encabezó el encuentro en Mar del Plata. Cuestionó a Macri y criticó a quienes en el oficialismo “se valen de construcciones colectivas” para iniciar “una aventura personal”.

(Fotos: prensa PJ bonaerense)

El congreso del PJ bonaerense se llevó a cabo este sábado en Mar del Plata, tuvo como temario principal las elecciones primarias (PASO) de 2023 y a su presidente, Máximo Kirchner, como principal orador. En ese contexto, el diputado nacional y titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires le habló a la militancia y en un discurso en el que no faltaron las críticas al expresidente Mauricio Macri, también habló de la actualidad del Frente de Todos y, en un mensaje interno, criticó a quienes “se valen de construcciones colectivas” para iniciar “una aventura personal”.

Pasadas las 17.30, al escenario de Once Unidos, frente a un importante cantidad de militantes, se subieron la titular de Anses y dirigente marplantese, Fernanda Raverta; la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el ministro del Interior, Wado De Pedro, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, la vicegobernadora Verónica Magari y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros dirigentes.

La apertura estuvo a cargo de la directora ejecutiva de la Anses: “Para mí es una alegría estar acá y lo digo con la convicción de que la palabra alegría a partir del día de ayer tiene otra connotación. Alegría es lo que nos pide Cristina”, dijo en el inicio, en referencia a la conferencia que brindó este viernes la vicepresidenta.

Además, recordó a la III Cumbre de los Pueblos realizada en 2005 en Mar del Plata en paralelo a la IV Cumbre de las Américas, sobre la cual se cumplen 17 años, y se refirió al atentado contra Cristina Fernández: “Ese día, en ese milagro, está la responsabilidad de cada uno de nosotros de construir la recuperación de esa alegría”.

Por su parte, Máximo Kirchner, le dedicó buena parte de sus palabras al atentado sufrido por su madre, la vicepresidenta de la Nación, pero también habló de la oposición y criticó duramente al expresidente Mauricio Macri, a quien cuestionó por sus dichos de las últimas semanas en relación a su posible vuelta al poder en 2023.

Sin embargo, Kirchner también aprovechó la oportunidad para plantear la necesidad de que sea el propio peronismo quien asuma sus responsabilidades. “Aquí es donde tenemos que estar muy atentos”, dijo y tras recordar lo sucedido en la derrota electoral de 2017, aseguró: “Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo”.

“No puede volver a pasar otra vez en un frente como el nuestro que aquellos que se valen de construcciones colectivas una vez que esa construcción colectiva lo lleva a un lugar tan importante inicien una aventura personal. Para aventureros está el turismo, la política es responsabilidad, no para poner cara de víctima y de ‘yo no fui’. Aún con todas las dificultades que tenemos, tenemos que tener más decisión”, dijo en lo que pudo leerse como un mensaje directo hacia el presidente Alberto Fernández.

También lamentó la actualidad del país, llegó a decir que le “duele” y volvió a sus críticas contra la oposición: “Hemos vuelto a tener los mismos problemas. Esa es la realidad que la dirigencia argentina no quiere discutir. A qué están jugando, a dónde quieren llevar a nuestra gente. Estos dólares que la Argentina debe abonar (al FMI) son los que después le faltan a los argentinos que quieren viajar al exterior”.

Previamente, en otro tramo de su discurso, el diputado había apuntado de lleno contra Macri y lo calificó como “ el adversario que enfrenta la sociedad argentina”. Así se refirió a él como “ese mismo señor que tira frases sueltas y apela a confundir más a una sociedad que está agobiada”.

Y disparó: “Ellos lo saben muy bien, se viene de una pandemia que nos partió al medio donde ni siquiera sabíamos cómo nos podíamos cuidar al principio, donde no había respiradores, no había camas, no teníamos capacidad de crédito internacional porque el macrismo se había fumado todo. Ni siquiera podíamos ver en la clínica a un compañero, donde tuvimos que despedir seres queridos. Sobre esa sociedad dañada le vienen encima con estos discursos berretas y mentirosos”.

En torno al atentado contra Cristina Kirchner afirmó que estuvo mucho tiempo desde ese día preguntándose “por qué había pasado lo que pasó”, pero principalmente “por qué jóvenes habían intentado asesinarla”. Así, hizo referencia a “los argumentos de jóvenes, hombres y mujeres, amparados por un discurso de hierro por parte de los medios de comunicación”. Y dijo tener “una una sola certeza ante tanto odio: el odio no se devuelve con odio”

En el cierre de su discurso, el diputado planteó que “más allá de la pirotecnia mediática de la política hay que discutir en serio” el rumbo del país y arengó: “Nosotros estamos para rompernos el alma, tenemos que tener toda la polenta necesaria para salir adelante. Salgamos de esta situación y ofrezcamos a nuestro pueblo la oportunidad de volver a soñar”.

El discurso de Máximo y las palabras de Raverta se dieron un día después del plenario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en el que Cristina Fernández de Kirchner habló por primera vez fuera de su labor parlamentaria y tras el atentado que sufrió.

Allí, además de destacar la gestión de Sergio Massa en Economía, con tono electoral y pensando en las presidenciales de 2023, adelantó que va a “hacer lo que tenga que hacer” para lograr que el pueblo pueda “organizarse en un proyecto de país” que “vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría”, lo cual encendió las especulaciones sobre su candidatura.