Regulación de la prostitución: entre la intervención policial y la Justicia de Faltas

El secretario de Seguridad, Martín Ferlauto, respondió cómo será la aplicación de la ordenanza ante las denuncias de “criminalización” que sostienen diversos sectores.

(Fotos: Qué digital)

Mientras empieza a ponerse en marcha la ordenanza que establece la regulación de la prostitución en Mar del Plata y después de que organizaciones que abordan temáticas de diversidad y disidencia sexual y otras que nuclean a trabajadoras sexuales coincidieran en advertir que las multas y arrestos previstos para quienes incumplan la delimitación derivará en un “incremento de los violencias” y en “razzias policiales”, el secretario de Seguridad municipal, Martín Ferlauto, afirmó que la imposición de las sanciones dependerá de la Justicia de Faltas y que el personal municipal y policial se abocará a “constatar una presunta infracción y labrar las actuaciones correspondientes”.

El gobierno municipal empezó a dar este viernes definiciones concretas sobre la implementación de la ordenanza aprobada hace algunos meses por el Concejo Deliberante y así confirmó que un tramo de la avenida 10 de Febrero en la zona de los cementerios será el lugar habilitado para el desarrollo de la prostitución, de 22 a 6, aunque todavía no fue firmado el decreto y se empezará a implementar en diez días. También lanzó una línea de WhatsApp como “herramienta para que los vecinos puedan denunciar si se ejerce la prostitución en las veredas de sus domicilios”.

En ese sentido, el secretario de Seguridad -que junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos constituyen las autoridades de aplicación de la norma- se refirió en una entrevista con Qué digital a diversos puntos que hacen a la temática, entre ellos los reclamos de trabajadoras sexuales y de organizaciones que acusan una “criminalización” y que incluso anticiparon que “desconocerán” la vigencia de la norma.

“Por primera vez se dio una discusión profunda en el Concejo, donde la ciudad ha decidido que este tipo de actividades no se puedan llevar adelante frente a la casa de los vecinos en cualquier horario, en cualquier lugar, que es lo que sucede ahora, que estamos en una situación de anomia total. El ejercicio de la oferta y demanda de sexo en la vía pública no está prohibido ni a nivel nacional ni provincial, no había ningún tipo de reglamentación”, introdujo el funcionario.

Pero, ¿cómo se proyecta que se implemente el sistema de sanciones?: “En principio siempre se labran actuaciones de multa, para llegar a una situación de arresto se tiene que llegar a una situación muy reiterada o extrema”, afirmó Ferlauto teniendo en cuenta que la ordenanza establece que las personas que no cumplan con la delimitación del espacio podrán ser multadas -de mil a cinco mil Unidades Fijas (al valor actualizado de entre $172 mil y $861 mil)- y hasta arrestadas (de 5 hasta 30 días).

En ese sentido, el Código de Faltas Municipales prevé que “las sanciones serán graduadas en cada caso, según las circunstancias, la naturaleza y la gravedad de la falta” y que “se tendrán en cuenta, asimismo, las condiciones personales y los antecedentes del infractor”.

“La situación es así: se va a realizar la denuncia por WhatsApp, esa denuncia se va a recibir en la base de la Patrulla Municipal que queda en la sede del COM, se va a dar inmediata intervención a las cámaras de seguridad para corroborar la situación y va a concurrir un móvil de la Patrulla Municipal junto con la Policía al lugar donde se encuentren. Se va a intentar primero disuadir y si la situación no cesa se van a labrar las infracciones correspondientes”, afirmó Ferlauto.

En ese contexto surgen más dudas como quién será el encargado de decidir si se impone una multa o un arresto o si efectivamente se puede generar un contexto de discrecionalidad policial.

“El arresto y la multa lo determina la Justicia de Faltas, por supuesto. La sanción contravencional la aplican los órganos de juzgamiento. Lo que hace la administración es constatar una presunta infracción y labrar las actuaciones correspondientes, luego el órgano de juzgamiento, que es el Tribunal de Faltas, será el que determine el monto de la multa o eventualmente del arresto”, respondió en ese punto el funcionario y reparó en que, como toda sanción o contravención, luego se presenta la posibilidad de apelar la decisión, en este caso con intervención de los juzgados correccionales del Poder Judicial.

El Código de Faltas Municipales delimita que la sanciones “de arresto” no podrán exceder los 30 días, tal como se fijó en la ordenanza en particular, y describe que “el arresto se cumplirá sin rigor penitenciario en establecimientos especiales o en dependencias adecuadas de los que ya existen. En ningún caso el contraventor será alojado con procesados o condenados por delitos”.

DIEZ DÍAS PARA “ACONDICIONAR” LA ZONA

A la espera de que el intendente Guillermo Montenegro firme el decreto que oficialice que el espacio donde se habilitará el desarrollo de la prostitución en la vía pública, en un tramo de la avenida 10 de Febrero en la zona de los cementerios, Ferlauto reparó en que en la resolución se determinará también un plazo de diez días para su entrada en vigencia con el objetivo de “hacer algunas tareas de acondicionamiento del lugar”.

“Tiene que ver con mejorar un poco la iluminación, colocar algunos cestos de residuos, un baño químico, un módulo de atención de Desarrollo Social, que va a funcionar en horario nocturno”, afirmó el funcionario.

Y refirió que el dispositivo de la Secretaría de Desarrollo Social deberá instalarse a partir de dos programas que fueron incorporados en la ordenanza y que originalmente impulsó el Frente de Todos denominados “Farola” y “Reparar”. Entre otros puntos, manifestó Ferlauto, “fija que tiene que haber en horario nocturno la presencia de un operador de Desarrollo Social con posibilidades de evaluar algunas conflictividades que se puedan llegar a suscitar en lo que tenga que ver con derechos humanos”.

Por su parte, el funcionario también se refirió a reclamos vecinales de barrios de la zona surgidos en las últimas semanas, que se oponen a la instalación allí de la zona para el desarrollo de la prostitución. Así, afirmó que hace unas semanas se instaló nuevo destacamento de la Policía Bonaerense en Lomas del Golf, “que está a 15 o 20 cuadras del lugar donde va a estar la zona”, y tiempo atrás también se colocó una cámara de seguridad en el sector de Cacique Chuyantua y Antártida Argentina.

“Entendemos la preocupación de algunos vecinos pero habiendo estudiando el tema profundamente, también sabemos que dadas las distancias que manejamos hacia las viviendas más próximas estamos hablando de que la afectación a la vida de los vecinos va a ser nula. Hay 300 o 400 metros medidos en línea recta con la vivienda más cercana”, afirmó.

CONTRA LA POSTURA DE LA FISCALÍA FEDERAL

El avance en la ejecución de la ordenanza se produce luego de que hace algunas semanas el titular del Juzgado Federal N°4, Alfredo López, rechazara el amparo que había sido presentado por Comité nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y que buscaba frenar y que se declarara inconstitucional la norma. Previamente, la Fiscalía Federal N°1 había dictaminado a favor del trámite del amparo e incluso de la cautelar que buscaba frenar la vigencia de la norma municipal.

En ese dictamen, la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri, y los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, fueron muy críticos con la norma municipal al considerar que “el correcto abordaje de esta problemática no puede consistir en la persecución penal de aquellas personas –en su gran mayoría, con un alto grado de vulnerabilidad- que se hallan en situación de prostitución y/o en su criminalización” y que “la protección integral nunca puede implicar la aplicación de una multa, un arresto o cualquier otro tipo de actividad que implique el menoscabo de un derecho y/o el infligir sufrimiento en una persona”.

Consultado respecto a esa postura el secretario de Seguridad municipal dijo estar “para nada de acuerdo con que una fiscal o con que el gobierno nacional acepten que se pueda llevar adelante la prostitución en cualquier lugar y en cualquier horario”. “Creemos que como cualquier actividad debe estar regulada, debe ejercerse donde no perjudique a los vecinos”, respondió.

Por otro lado, planteó que “si hay una situación de trata en este caso o en cualquier la Justicia tiene que investigar” y que el gobierno municipal será “el primero en ponerse a disposición de la Justicia para aportar todos los elementos necesarios”.

“No sé cuántas investigaciones de trata en relación a estos colectivos se vienen llevando adelante en este momento, habría que preguntárselo a la fiscal. Me parece que si así fuera el órgano de rescate del Ministerio de Justicia de la Nación, y también el Comité contra la Trata, debieran tener una presencia mucho más activa en las calles de Mar del Plata porque configurarían situaciones de trata que estarían a la vista. No creo que eso sea de esa manera, simplemente (es) el reflejo político de estar en contra de una normativa que viene a resolver un problema histórico para miles y miles de familias que viven este tema desde hace 20 o 30 años”, apuntó el funcionario.