Advierten con posibles medidas de fuerza en los hoteles Provincial y Hermitage

El sindicato hotelero se declaró en estado de alerta ante la decisión de los establecimientos del empresario Florencio Aldrey Iglesias de no pagar el “plus de temporada”.

(Foto: Qué digital)

El sindicato que nuclea a trabajadores hoteleros se declaró en estado de alerta en Mar del Plata al denunciar que los hoteles Provincial y Hermitage, que maneja el polémico empresario Florencio Aldrey Iglesias, se niegan a pagar el “plus de temporada” a sus trabajadores y trabajadoras. Advirtieron con iniciar medidas de fuerza al calificar la decisión como una “mezquindad”.

Después de haber alcanzado la reclamada equiparación salarial para todas las zonas turísticas, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) de Mar del Plata llegó hace algunas semanas a un acuerdo con la cámara empresaria local para el pago del “plus de temporada” que ascenderá, en cuatro cuotas, a $120 mil: $20 mil a cobrarse el 15 diciembre; $35 mil el 15 enero; $35 mil el 15 de febrero; y $30 mil el 15 de marzo.

Sin embargo, este sábado el gremio apuntó contra dos lujosos hoteles, el Provincial y el Hermitage, por negarse a abonar esas sumas.

“Hasta el momento todas las empresas accedieron a abonarlo, menos los hoteles Provincial y Hermitage”, apuntó el secretario general del gremio, Pablo Santín, y además de cuestionar la decisión explicó que en los dos hoteles que maneja Aldrey Iglesias ya se emitió una circular “advirtiéndole a su personal que no se abonará el plus amparándose en estar encuadrados bajo el convenio de trabajo de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (Ahtra) y no el de Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra)” a la que pertenece la asociación empresaria local con la que se firmó el acuerdo.

“Repudiamos la actitud de ambos hoteles de negarse a cumplir con el pago del plus de temporada, un derecho legítimo que no tiene margen de negociación tras la firma del acuerdo. No pagarlo es una actitud mezquina, pero sobre todo dejar de reconocer el esfuerzo que hacen sus trabajadores y trabajadoras”, declaró Santín y remarcó que “no es justo que un hotel de dos estrellas haga el esfuerzo de pagar el plus, cumpliendo con el acuerdo, y dos gigantes como el Hermitage y el Provincial se nieguen a hacerlo”.

En este contexto, el gremio anunció que se declarará en estado de alerta y adelantó que si durante la semana no se resuelve el conflicto podrían iniciarse medidas de fuerza con un acampe en ambos hoteles durante todo el próximo fin de semana.

“Nos parece lamentable que una empresa de renombre en la ciudad y con tantos empleados, en lugar de dar el ejemplo en el inicio de una temporada que se perfila para ser exitosa y en la que seguramente van a trabajar muy bien, dé un mensaje mezquino y le niegue este legítimo reconocimiento al esfuerzo que hacen sus trabajadoras y trabajadores”, concluyó el dirigente.

El Hotel Provincial, explotado comercialmente desde 2008 por Aldrey Iglesias, suele ser el lugar por el que habitualmente pasan las máximas autoridades políticas del país y la provincia ante sus llegadas a Mar del Plata.