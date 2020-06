Arranca el plan “Cuidarnos”: los promotores barriales recorren 16 barrios

Durante esta semana se pone en marcha el programa en diversos puntos de la ciudad para brindar información sanitaria y detectar síntomas respiratorios.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el contexto de la pandemia por coronavirus, y tras el trabajo interdisciplinario realizado por los Comités Barriales de Emergencia (CBE), a partir de este lunes se puso en marco del plan “Cuidarnos” por medio del cual promotores barriales de salud previamente capacitados recorrerán los barrios de Mar del Plata y Batán para compartir información sanitaria y detectar en forma temprana personas con sintomatología respiratoria.

El lanzamiento del programa se realizó este lunes en el barrio Félix U. Camet, donde semanas atrás se realizó una prueba piloto en la que se detectó, entre otras características, que el 50% de los vecinos encuestados no sabía qué debía hacer ante la aparición de algún síntoma compatible con el covid-19.

Según informaron desde la comisión de salud de los CBE, desde este lunes y durante toda la semana el trabajo de los promotores se centrará en los barrios: Félix U. Camet, Parque Camet, el Tejado, 2 de Abril, Castagnino, La Laura, La Trinidad, Pueyrredon, Fortunato de la Plaza, Villa Evita, Bosque Grande, Las Heras, El Martillo, Parque Hermoso, Valle Hermoso y Parque Palermo.

El programa surgió como propuesta de los CBE en la Mesa de Salud, constituida en el Concejo Delibernate, pero luego fue rediseñado con los aportes de las autoridades sanitarias de los tres niveles de gobierno y por la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En este sentido, los objetivos del programa “Cuidarnos” es brindar información sanitaria a la población, detectar síntomas respiratorios en los vecinos y construir un mapa de grupos de riesgo. En caso de que en las recorridas se detecten síntomas respiratorios se dará intervención al sistema de salud municipal. “El plan no suplanta la responsabilidad del Estado, como ya sabemos ésta es indelegable”, remarcaron los coordinadores del programa.

Por otro lado, y en torno a la implementación, explicaron que cada comité barrial de emergencia realizará una difusión previa de la recorrida para que los vecinos y vecinas estén informados. Y se aclaró que las y los promotores realizarán una recorrida casa por casa pero no ingresarán al domicilio. “Los promotores y promotoras llevarán una pechera blanca que identifica el programa. También una identificación con su nombre y apellido”, sumaron.

Además, desde la coordinación del plan repararon en que la información obtenida es confidencial y solo será insumo para la planificación sanitaria y remarcaron que respuesta a la encuesta es “absolutamente voluntaria“.

“El Cuidarnos no es el plan Detectar. Este último está activo solo en distritos de circulación comunitaria del virus. Como sabemos, esa no es, hasta el momento, la situación epidemiológica de General Pueyrredón. Por lo tanto en estos operativos no se realizan hisopados. Solo se realiza una encuesta y se le brinda información y recomendaciones a la población”, aclararon.