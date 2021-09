Coronavirus: por las elecciones, el domingo cerrarán los vacunatorios en Mar del Plata

Desde la Región Sanitaria VIII confirmaron que el domingo no habrá atención en las postas.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con motivo de celebrarse las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), este domingo los vacunatorios de Mar del Plata estarán cerrados por lo cual no habrá aplicación de dosis por demanda espontánea a todos aquellos mayores de 18 años que aún no recibieron la primera dosis. Por esa razón, además, no se enviaron turnos para la jornada.

Desde el inicio del operativo de vacunación a fines de diciembre, los vacunatorios de la Región Sanitaria VIII prácticamente aplicaron dosis de lunes a lunes y sin descanso, pero este domingo tendrán un parate obligado por los comicios que se desarrollarán desde las 8 de la mañana.

Además, con motivo de las elecciones cabe recordar que a Secretaría de Salud municipal pondrá en funcionamiento este sábado postas sanitarias de testeos gratuitos para fiscales y autoridades de mesa en distintos puntos de la ciudad.

Luego de las elecciones, cabe destacar que el lunes volverán a funcionar tanto los vacunatorios articulados por la Región Sanitaria VIII como aquellos dispuestos por IOMA, tanto para la vacunación espontánea con primera dosis de todos aquellos y aquellas mayores de 18 años, como también para aquellos mayores que, con turno previo, tengan que aplicarse la segunda dosis o aquellos menores de 12 a 17 años que deban aplicarse primera o segunda dosis.

En éstos últimos dos casos, cabe recordar que en todo momento es necesario esperar la asignación del turno correspondiente a través de la aplicación o de la web vacunate.pba.gba.gob.ar.

Además, aclararon que tanto este sábado como a partir del lunes seguirán recibiendo a todos aquellos que tenían turno y no pudieron aplicarse dosis debido al temporal que azotó a Mar del Plata o por cualquier otra razón: solo deben presentarse en los vacunatorios para recibir la vacuna correspondiente.

En lo que respecta a la vacunación en Mar del Plata, según la sala de situación provincial, hasta este viernes por la tarde se habían aplicado 672.522 dosis en Mar del Plata y Batán, de las cuales 444.164 correspondían a la primera dosis y 228.358 a quienes pudieron completar su esquema de vacunación.

Con el objetivo de seguir con el operativo en la ciudad, este viernes -según informó el director del Correo Argentino, Rodolfo Iriart- llegaron a la ciudad 2.875 dosis de Sputnik V componente 2 y 4.800 de AstraZeneca.