Créditos UVA: críticas a las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional

Desde el Colectivo Nacional de Hipotecados UVA aseguran que las medidas “no atacan el problema de fondo” y que, además, “priorizan el interés del sistema financiero”.

(Foto: Hipotecados UVA PBA)

Esta semana el gobierno nacional anunció una serie de medidas para cambiar métodos de ajuste y establecer límites a los aumentos de las cuotas de los créditos UVA en medio de un importante proceso inflacionario pero un sector de los adjudicatarios las cuestionó: “No atacan el problema de fondo“, reiteran quienes desde hace tres años exigen una salida a las asfixiantes cifras que abonan mensualmente.

Este viernes, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que a partir del mes de junio las cuotas de los créditos no podrán ser superiores al 35% de los ingresos de un grupo familiar, por lo que los bancos deberán ofrecer soluciones alternativas para aquellos casos que superen ese techo.

A su vez, anunció que los 7.655 créditos “Procrear UVA” otorgados por el Banco Hipotecario no se ajustarán más por inflación y pasarán a ser calculados por la fórmula Hog.Ar, es decir, el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) para, asegura, garantizar la “previsibilidad” del pago total sin costos extras para el Estado.

Al respecto, Ferraresi confirmó que el objetivo de la gestión es no destinar recursos a la problemática y cargó contra el gobierno de Mauricio Macri, impulsor de los créditos que se volvieron una gran carga financiera para las familias: “Desde el Ministerio estamos corrigiendo la irresponsabilidad del gobierno de Cambiemos en el tema. La vivienda es un derecho humano y los créditos deben poder pagarse sin aportes del Estado“.

Ferraresi, además, reconoció que el universo de hipotecados “es muy heterogéneo” y anticipó que para aquellos que tengan algún tipo de riesto, “tanto desde el Banco Central como desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat buscaremos soluciones particulares, con un encuadre justo y de tranquilidad”.

Créditos #Procrear, modalidad UVA del #BancoHipotecario La decisión que tomamos respecto al cambio de sistema de crédito (fórmula HogAr) en reemplazo del sistema UVA no implica costos para el Estado. — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) May 15, 2021

“SE PRIORIZÓ EL INTERÉS DEL SISTEMA FINANCIERO”

Conocidas las medidas, el “Colectivo Nacional de Hipotecados UVA Autoconvocados” cuestionó el alcance de las mismas y afirmó que el gobierno “continúa explorando excusas”. “Las medidas anunciadas no atacan el problema de fondo que es el sobreendeudamiento debido a la indexación del capital por inflación que padecemos los tomadores de créditos hipotecarios en UVA”, sintetizaron.

Puntualmente en torno al tope del 35%, especificaron que la medida ya estaba vigente en el DNU 767/2020 que prorrogó las medidas tomadas en materia habitacional y, ante la posibilidad de que los deudores tengan que negociar con las entidades bancarias en caso de superar dicho tope, lo calificaron como un “dislate”.

También cuestionaron que se califique de “subsidios” al mecanismo de financiamiento de las cuotas que superen el 35%: “Eso es capcioso. No se puede hablar de subsidio en el marco de un crédito que ajusta por inflación más una tasa de interés que va desde el 3,5% hasta el 10 o 12%. En la práctica, ello implica que todo el riesgo inflacionario es absorbido por el deudor y el banco a su vez se cubre del impuesto inflacionario con una tasa de interés que a todas luces resulta exorbitante”, afirman y sostienen que en todo caso “el subsidio será para el sistema financiero”.

Incluso, advirtieron que para poder acceder a los créditos, las entidades bancarias ya asumían que las cuotas no podían superar el 25% del ingreso del solicitante, por lo que el tope, aseguran, representa un incremento de ese techo en 10 puntos porcentuales.

A su vez, lamentaron que el capital del deudor hipotecario seguirá en gran medida indexado mes a mes a la inflación “lo que provoca que al finalizar el crédito haya pagado sumas que resultan imposibles de mensurar” y dieron a conocer que mensualmente, las cuotas están sufriendo aumentos incluso superiores a la inflación, en orden del 8%.

Ante todo ello, manifestaron: “Es indudable que no se tomó en cuenta la realidad acuciante de los hipotecados y que en cambio se priorizó el interés del sistema financiero. De otra manera no se entiende cómo se puede anunciar una medida de este tipo y presentarla como algo beneficioso para el deudor”.

“A un año y medio del inicio de la actual gestión, el gobierno nacional sigue explorando excusas que no conducen a una solución de fondo. Mientras la búsqueda de una ‘solución’ sea desde la mirada financiera del BCRA, no será social. No habrá justicia social con las familias con créditos UVA. Volvieron a ganar los bancos. Y pierde la gente. Antes y ahora también”, cerraron.