Crisis de Incluir Salud: “Vamos a resolver el desastre que dejaron”

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Los últimos años, pero fundamentalmente 2019, estuvieron atravesados por diversos reclamos y denuncias respecto a la deficiente atención en torno al program Incluir Salud a partir de deudas con los más diversos prestadores. Y este martes el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, hizo referencia a la situación encontrada, planteó que se registran deudas desde el mes de marzo y aseguró que se “honrarán las deudas”: “Vamos a resolver el desastre que dejaron”.

En el marco de una conferencia de prensa en la que se trataron diversos temas que hacen a la salud pública en la Provincia, el ministro hizo referencia a la situación de Incluir Salud, que es un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios de salud a madres con siete o más hijos, personas con discapacidad, adultos mayores de 70 años y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos vulnerables. El programa transfiere fondos a las provincias –en el caso de Buenos Aires, a través de IOMA- en busca de garantizar que todas las personas “puedan acceder a una atención de calidad”.

Sin embargo, esa atención que se brinda hace años está muy lejos de ser de calidad, ya que no se garantiza la cobertura básica para los beneficiarios. A fines de 2019 la situación llegó a un extremo por las deudas y 13 mi afiliados de Mar del Plata estuvieron al borde de quedarse sin cobertura.

“El tema financiero con el que nos hemos encontrado es gravísimo“, introdujo Gollán al hacer referencia al tema y planteó la gravedad de las deudas mantenidas con proveedores y prestadores. “Estamos sentándonos con todos, resolviendo esta situación. Y de cierta manera agradecemos a los sectores que se sientan a dialogar”, sostuvo.

Así, habló puntualmente del programa Incluir salud, que alcanza en a Provincia a 245 mil personas. “Es una programa para personas con discapacidad y no están pudiendo recibir esas prestaciones. Hay que entender que Incluir Salud (ex Profe) no era una obra social, son fondos que el Estado nacional pone para poder solventar la incrementalidad que produce la atención de la salud en personas con discapacidad: rehabilitación, diálisis, transporte. Es una cuestión incremental a la de cualquier otra personas que no tiene un problema de esas características”, describió el funcionario.