Diálisis: “Llevamos más de seis meses reclamando que normalicen la situación”

Además del reclamo de los pacientes, quienes gestionan los centros de diálisis advirtieron acerca de la importante deuda de Incluir Salud y la imposibilidad de continuar con los tratamientos.

En el marco de los distintos reclamos que sostienen los pacientes que se someten a tratamientos de diálisis para poder vivir -tras la suspensión de la atención como consecuencia de las deudas de Incluir Salud con los proveedores- quienes gestionan los centros de diálisis advirtieron acerca de la grave situación que atraviesan y la falta de respuestas. “Llevamos más de seis meses reclamando a las autoridades que normalicen la situación sin éxito”, expusieron.

Esta semana, los pacientes que se someten a diálisis decidieron manifestarse en la sede de Zona Sanitaria VIII, luego de haber sido informados acerca de la decisión de muchos de los centros de suspender las prestaciones, como consecuencia de la deuda que la Provincia mantiene con la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales -que nuclea a más de 100 establecimientos y atiende a 850 pacientes de Incluir Salud y el Ministerio de Salud-, que asciende a más de $260 millones de pesos.

En ese contexto, los pacientes que dependen del tratamiento comenzaron a visibilizar sus situaciones particulares y expusieron también la situación que atraviesan los diferentes centros de atención, que desde hace tiempo vienen sosteniendo las prestaciones pese a las deudas.

Tal es el caso del Centro de Diálisis Cendial de Mar del Plata, que en los últimos días envío una nota a sus pacientes, familiares y trabajadores para informarles acerca de la crítica situación que les toca vivir. Así, trazaron un panorama de la realidad que viven y expusieron cómo “desde hace varios meses los financiadores de los servicios vienen acumulando deudas con nuestra institución”

“El programa Incluir Salud (ex Profe) principalmente debe las prestaciones desde el mes de junio de 2019 y en valores que no fueron actualizados por más de un año. Por otro lado, IOMA -quien se hizo cargo el año pasado de dicho programa- adelantó fondos que hoy desconoce y los imputa a pagos de octubre 2019 que no realizaron”, relataron.

En ese sentido, y en medio de una realidad que oscila entre deudas, compromisos asumidos y falta de respuestas, desde el centro graficaron el presente que atraviesan: “En la actualidad llevamos más de seis meses reclamando a las autoridades que normalicen la situación sin éxito. El cambio de gobierno aún no se hizo correlato de la gravedad del sector y no brindó respuesta alguna”.

Y acto seguido, enumeraron que durante todo este tiempo, los centros de diálisis se hicieron cargo de los costos del tratamiento, que incluyen salarios del personal, insumos médicos, medicamentos, reposición de máquinas, repuestos, luz, agua, gas, honorarios profesionales e impuestos, entre otros.

Sin embargo, la situación ya no da para más, tal y como expusieron desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales en la carta documento que le fuera enviada a las autoridades del Ministerio de Salud bonaerense, en la que hablaron de una “crisis terminal” y le dieron “plena libertad de acción” a sus asociados para avanzar en la suspensión de los servicios, en caso de no existir respuestas.

En el caso del Centro de Diálisis Cendial, la decisión tomada fue “no castigar a los pacientes con esta medida” y en lugar de eso, impulsar, visibilizar y difundir “la gravedad de la situación en la que se encuentra el sector”, dado que “de no mediar una recomposición de la deuda”, será imposible que mantengan los tratamientos.

LA RESPUESTA OFICIAL: REPARAR “MORAL Y ECONÓMICAMENTE” A LOS PRESTADORES

Mientras se repite esta y otras situaciones similares en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, desde la Agencia Nacional de Discapacidad difundieron un video de un encuentro entre el nuevo director de la entidad, Claudio Espósito, y algunos de los prestadores.

En ese sentido, y aunque sin mayores detalles, desde el gobierno nacional aseguraron que se utilizará “el primer año de trabajo para reparar moral y económicamente a todos los prestadores”. Cabe recordar que el programa Incluir Salud depende de la agencia y transfiere fondos a las provincias –en el caso de Buenos Aires, a través de IOMA- con el objetivo de garantizar que todas las personas “puedan acceder a una atención de calidad”.