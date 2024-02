Docentes: entre la paritaria nacional, la provincial y el ¿inicio de clases?

Desde Suteba afirman que, ante la incertidumbre salarial, no está asegurado el inicio del ciclo lectivo.

Frente a la incertidumbre reinante en torno al financiamiento educativo por parte del gobierno nacional, y la falta de una recomposición salarial por parte de la Provincia, el personal docente bonaerense se encuentra ante una encrucijada y, según adelantaron, ante este contexto no está asegurado el inicio de las clases en el ciclo lectivo 2024, previsto para el 1° de marzo.

Tras haber iniciado conversaciones con estatales, este miércoles se llevó a cabo la reunión paritaria del gobierno de Axel Kicillof con los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y, por el momento, tampoco hubo una oferta de recomposición salarial.

Es que el sector educativo se mantiene en un contexto de incertidumbre por la retención de fondos educativos por parte del gobierno de Javier Milei que forman parte de conceptos salariales y que hasta el momento fueron costeados por la Provincia. Se suma, además, al deterioro del poder adquisitivo con el cierre de la paritaria 2023 por decreto y con alrededor de un 30% de pérdida de masa salarial.

Así, tras una primera reunión del 2024, en un comunicado firmado por el Frente, los sindicatos docentes reclamaron una “inmediata” recomposición salarial al gobierno provincial, aunque no sin hacer énfasis en la retención de fondos por parte del gobierno nacional.

Además de reiterar su estado de “alerta y movilización”, dejaron en claro su intención de percibir un aumento los primeros días de marzo “que permita mantener el poder adquisitivo del salario ante la escalada inflacionaria”.

Asimismo, dedicaron unas palabras a la crisis que atraviesa la obra social IOMA, y aseguraron que manifestaron “enérgicamente” su reclamo ante autoridades del Ministerio de Trabajo, de Economía y de la Dirección General de Cultura y Educación de Kicillof. Al respecto, calificaron el presente como una “situación de vulnerabilidad” de las personas afiliadas, aunque apuntaron directamente a las consecuencias de la liberación de los precios de los medicamentos y “la posición dominante de las corporaciones”.

Frente a este contexto, además de expresar al gobierno provincial la necesidad de que “a la brevedad” haga una propuesta salarial, el inicio de clases previsto para el 1° de marzo no está garantizado.

Así lo reconocieron desde Suteba Mar del Plata a Qué digital ante la consulta del impacto local del grado de conflictividad del sector. Al respecto, se esperan definiciones de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), ya que anunció que convocará a un plenario de secretarios generales para tomar medidas si no hay respuestas del gobierno nacional en torno a los fondos educativos y, también, de la Paritaria Nacional Docente.

FALLO A FAVOR DEL DERECHO A LA PROTESTA

Tras la caída de la ley “ómnibus”, continúa vigente el “decretazo” de Milei donde, entre otros puntos, en el artículo 97 se vulnera el derecho a la protesta al calificar determinados rubros -entre ellos la educación- como “servicio esencial” y que, como tal, debían sostener prestaciones mínimas no menores a un 75% de lo habitual.

Al respecto, la Ctera había realizado una presentación judicial que, según informaron este mismo miércoles, tuvo un primer aval del Juzgado Nacional de Trabajo N°8 de Capital Federal al dictarse una medida cautelar que suspendió la aplicación de los artículos 86, 87, 88 y 97 del DNU 70/2023.

“El accionar del gobierno nacional señalado se inscribe en la ofensiva dirigida a intentar la destrucción de la educación -que no conseguirán- provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente -cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos-, el no pago a los docentes de todo el país de la asignación del Fondo Nacional de Incentivo (Fonid), la supresión del Fondo Compensador Salarial para asistencia al pago de sueldos en algunas jurisdicciones provinciales, la eliminación de la conectividad para maestras y maestros y el no giro de partidas para comedores escolares, entre otras medidas de evidente desprecio”, calificaron.