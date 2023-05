Dólar “pesca” para los trabajadores: “Hoy las empresas no lo están reconociendo”

Lo afirmaron desde Capitanes de Pesca de cara a una reunión con los empresarios. Mientras tanto, el SOMU y el Simape demoraron zarpadas de congeladores por malas liquidaciones.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La implementación del dólar diferencial para las economías regionales abrió un nuevo frente de conflicto laboral en el Puerto de Mar del Plata y este martes se convocó a una audiencia a las cámaras empresariales y a gremios de trabajadores embarcados. “Hoy las empresas no lo están reconociendo”, advirtieron respecto del dólar “pesca” desde la Asociación de Capitanes de Pesca. La seccional local del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) demoraron zarpadas de congeladores por liquidaciones atrasadas.

En los últimos días trabajadores nucleados en el SOMU decidieron demorar las zarpadas de buques de la empresa Wanchese Argentina luego de corroborar que las liquidaciones salariales que perciben por producción no fueron realizadas al precio establecido por el gobierno nacional.

Es que las economías regionales, entre ellas el sector pesquero, fueron incluidas en el Programa de Incremento Exportador del Ministerio de Economía que actualizó el valor de las exportaciones realizadas por productores agropecuarios y pasó de 200 a 300 pesos, algo que, en teoría, debería trasladarse a los conceptos salariales de los trabajadores.

Sin embargo, desde el SOMU iniciaron una medida de fuerza al percibir el atraso en las liquidaciones al tiempo que advirtieron con extenderlas “a las demás empresas que se nieguen a liquidar con el dólar oficial agro”. Ahora, además de profundizarse las medidas del SOMU junto al Simape, desde Capitanes de Pesca también advirtieron por ese desfasaje en el pago.

En diálogo con LU20 de Trelew, el secretario general de Capitanes de Pesca, Jorge Frías, advirtió al respecto: “Hoy las empresas no lo están reconociendo. En Mar del Plata hay un frente y en la flota que ya liquidó salarios no se tuvo en cuenta el valor de 300 pesos que estableció el gobierno. De hecho, se convocó a todos lo gremios y las cámaras a Buenos Aires para tratar de que esto no impida la pesca en aguas nacionales. Hay barcos que ya fueron parados“, declaró haciendo referencia a la zafra de langostino habilitada en aguas de jurisdicción nacional.

“Lo que las cámaras buscan es no respetar el valor de 300 y ofrecer un valor menor, entre $250 y $270 por un mes o dos meses y después ver. Estamos negociando algo que ya se negoció. No se debería estar tratando“, consideró y remarcó que el reclamo encuentra su legitimidad en que “el 95%” de lo extraído del mar se exporta.

Por otro lado, en esas declaraciones radiales, el referente del sector también consideró que con la exención parcial de ganancias “hay que ser cautos” porque si bien sostuvo que desde los sectores estatales “ponen lo mejor” para que no se generen conflictos, remarcó que es necesario que homologuen lo acordado tanto el Ministerio de Economía como la AFIP. “No alcanza solo con el Ministerio de Trabajo“, puntualizó.