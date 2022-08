“Escuelazo”: protesta y corte en la Ruta 226 de estudiantes y docentes

Se trata de la comunidad de la Secundaria N°50 que reclama hace años un edificio propio. En paralelo, otras escuelas se manifiestan en la ciudad con reclamos similares.

Distintas comunidades de escuelas que se encuentran con históricos reclamos por contar con edificios propios o mejoras de infraestructura decidieron movilizarse este jueves en Mar del Plata, y una de las concentraciones incluyó un corte en la Ruta 226 por parte de integrantes de la Secundaria N°50 de Gloria de la Peregrina que exige avances en la construcción de un nuevo edificio.

Los reclamos no son nuevos y eso fue lo que llevó a distintas escuelas de Mar del Plata a organizarse para llevar adelante una jornada de protesta que denominaron “Escuelazo” con el objetivo de exponer la continuidad de los pedidos que sostienen las comunidades educativas para poder estudiar en condiciones dignas.

Uno de los reclamos se inició pasada la media mañana sobre la Ruta 226 por parte de la comunidad educativa de la Secundaria N°50 de Gloria de la Peregrina, que hace algunas semanas se movilizó al Consejo Escolar con su viejo reclamo: la escuela comparte edificio con la Primaria N°46 y la situación se hace insostenible, según definen.

El mayor reclamo tiene que ver con que ya cuentan con un terreno que fue cedido por la Municipalidad a la Dirección General de Educación bonaerense, ubicado en Río Lules entre Río Pilcomayo y Río Atuel, para la construcción del nuevo edificio. Y, como toda cesión de este tipo, cuenta con un plazo de dos años en el que si no se inicia la obra el trámite se cae, y eso es lo que advierten que podría ocurrir en los próximos meses si el gobierno provincial no acelera los trámites para iniciar las tareas necesarias.

“En reiteradas ocasiones las autoridades han dado cuenta de la inminencia de esta realización, pero lo cierto es que hasta ahora sólo nos han llegado palabras”, apuntaron desde la comunidad educativa a través de un comunicado y cuestionaron: “Ayer se hizo presente en la escuela la consejera escolar Eva Fernández y el jefe distrital Sebastián Elías nuevamente a hacer actas y relevo cuando ya conocen muy bien la situación. Las dificultades y conflictos generados por la difícil situación de compartir edificio con la escuela primaria se agravan día a día, ya que es una zona rural en constante expansión y crecimiento demográfico”.

Otra de las escuelas que anunció para este jueves a partir del mediodía una protesta es la Secundaria N°38: tras la formalización de la compra de su nuevo edificio la comunidad mantiene sus reclamos y exige precisiones sobre la fecha de inicio de las clases en el nuevo establecimiento.

“Luego de cuatro meses de habilitado el presupuesto para la compra del edificio para la escuela, aún no se hizo la compra, no hay edificio, por lo tanto no hay obras. Los estudiantes siguen con clases semana de por medio en el CEF (Centro de Educación Física N°1) sin las condiciones adecuadas de estudio y de trabajo, y sin ningún plazo”, apuntaron al difundir la convocatoria.

El conflicto en este caso comenzó cinco años atrás, cuando la Secundaria N°38 funcionaba en una sede alquilada en un edificio sobre la avenida Independencia entre Rodríguez Peña y Roca. Luego de que el contrato de locación venciera, el Instituto de Formación Docente N°84 (que funciona en el CEF) cedió sus instalaciones de manera “transitoria y precaria” -ante la falta de soluciones de trasfondo por parte de autoridades provinciales y municipales-, para que la escuela funcionara allí ante, incluso, un temido “cierre de la escuela”.

Diversas jornadas de protesta finalmente llevaron a la autorización y compra del inmueble ubicado en 11 de Septiembre al 4300 por un monto de $142 millones.