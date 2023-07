Hoteleros, con estadías cortas y ocupación del 50% en vacaciones de invierno

La Asociación Empresaria Hotelera trazó un balance “positivo” según las expectativas que mantenían y destacaron la “ventaja comparativa” de Mar del Plata en esta época.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el cierre de las vacaciones de invierno y en sintonía a lo expresado por el sindicato que nuclea a trabajadores del sector, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) evaluaron positivamente el impacto que arrojó el movimiento turístico en Mar del Plata, con una ocupación de las plazas hoteleras que promedió un 50%. Estadías cortas y hoteles de categoría, entre las principales elecciones.

Mientras el sector comercial registró una caída del 5% en sus ventas a pesar de notar una importante afluencia turística, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica destacó el impacto positivo que arrojaron las vacaciones de invierno en comparación a las expectativas que mantenían según los primeros niveles de reservas: “Veníamos pensando muy abajo“, reconoció Jesús Osorno, referente de la AEHG, a Qué digital.

Es que las reservas previas al comienzo de las vacaciones de invierno y que efectivamente se trasladaron al nivel de ocupación, detalló, rondaban entre un 40 y 45% para el primer fin de semana. Sin embargo, a partir de la mitad de la primera semana “empezó a repuntar” y la ocupación, según el hotel, promedió el 50% de manera sostenida desde el fin de semana hasta el miércoles “cuando empezó a mermar por el fin de las vacaciones”.

En detalle, Osorno explicó que las estadías fueron de corta duración, con un promedio de tres o cuatro días: “Hoy por hoy todos tenemos la estación meteorológica en el bolsillo. El sábado central de las vacaciones hubo mal tiempo. Pero sin eso, podría haber mejorado un poco”, evaluó.

Según su análisis respecto al promedio de las estadías, la ciudad de Mar del Plata en vacaciones de invierno suele ser un “destino alternativo” en el país y no un “destino final” como, graficó, puede ser el sur de la Argentina o destinos como Cataratas del Iguazú, en Misiones.

En esa línea, justificó que los mayores niveles de ocupación registrados a nivel local se hayan dado en hoteles de categoría: “Los que abren en primavera o verano no tienen calefacción. La gente en vacaciones de invierno se hace escapadas cortas y van al que tenga mayores servicios, piscinas, recreación para niños. Esto es real. Gastás un peso más pero porque es una inversión, sino te quedás sin poder hacer nada”.

De todas maneras, si bien sostiene que Mar del Plata no es un destino turístico competitivo a nivel nacional en ésta época, sí reconoció su “ventaja comparativa” en la Costa Atlántica: “Es una ciudad con shoppings, cines, juegos para los chicos, con cosas para hacer. Eso también influye en la escapada de cuatro días para el bolsillo, en vez de hacer una inversión a veinte días”.

A la espera de datos de la Municipalidad, el gobierno bonaerense informó que el turismo en el interior provincial superó las cifras de la última temporada y entre los destinos más elegidos se ubicó General Pueyrredon. En total por todo el territorio bonaerense, viajaron 2.554.044 personas mientras que los viajes con destino a la costa en vehículo superaron un 10,6% las cifras del último año. El impacto económico durante las vacaciones fue de casi 55 mil millones de pesos.

EL SECTOR HOTELERO Y LOS ALQUILERES

Como parte de su análisis, el referente de la AEHG aseguró más allá de las vacaciones de invierno que el sector hotelero atraviesa un momento “muy complicado” respecto a los niveles inflacionarios en el país y su aceleración semana a semana que impacta, en este caso específico, debido a que las tarifas “solo se pueden mover por mes“.

“A lo mejor los que venden pulóveres te mueven la carta. Pero vos tirás un precio en la agencia de viaje o en empresas por cantidad, para un mes. La hotelería no los remarca en el día a día, es más difícil y no podés ir acompañando una semana un precio y otra semana otro precio. Se mueve por mes“, describió Osorno.

En esa misma línea, tal como sostienen desde hace meses desde la Asociación Empresaria, apuntaron también contra la “competencia desleal” respecto a los alquileres de departamentos, ya que muchos propietarios cada vez más se vuelcan a locaciones cortas y dejan de lado los contratos por 36 meses, con todo lo implica en materia habitacional.

“Si en un edificio alquilo un departamento con servicio de mucama y servicio de desayuno, es un hotel. Lo único que pretendemos es que los registren“, sostuvo. Es que reparó en que en páginas web como Booking y Airbnb donde suele figurar la oferta de alquileres y “en donde antes todo era hotelería”, los propietarios quedan exentos de una serie de requisitos que sí tienen los hoteles por los que desde la AEHG reclaman para estar en “paridad de condiciones”.

“Si entrás a ver alojamientos para enero, donde antes era todo hotelería hoy es un 60% de departamentos. No pagan ningún impuesto, ninguna tasa, ni personal en blanco. No tienen ninguna obligación. Cuando estaba (Carlos) Patrani, ex presidente del Emtur, he hablado de catalogar los alquileres de departamentos para que sea algo formal porque hoy por hoy están faltando alquileres de 36 meses“, analizó como parte de la problemática.

Y de la misma manera, comparó también la “competencia desleal” que asegura se da en el sector gastronómico entre empresarios que “pagan todos los impuestos, los decks y el personal” frente a “restaurantes a puertas cerradas, donde alguien hizo un curso de cocina y no sabés si se rompió la cadena de frío, si pasó inspección de bromatología. Son agujeros en el sistema que creo que deberíamos de tapar”, consideró.