Tras nuevos cortes de atención, otra protesta y cierre de la sede de IOMA

Tras el cese de atención en la Clínica del Niño, docentes y personas afiliadas volvieron a reunirse en la sede que todavía sigue sin tener designado un titular.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de conocerse el cese de atención en la Clínica del Niño de Mar del Plata como parte de los sucesivos cortes por parte de clínicas privadas que prestaban servicios con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), este miércoles docentes y personas afiliadas volvieron a manifestarse frente a la sede regional en avenida Independencia en reclamo de respuestas y por la regularización de los convenios: frente a la protesta y tal como ya sucedió en otras oportunidades, las oficinas permanecieron cerradas y sin atención al público.

Mientras todavía se espera que IOMA designe al reemplazante de Santiago González en la delegación Mar del Plata -asumió esta semana como nuevo titular de la Zona Sanitaria VIII- los miles de trabajadores estatales y sus familias siguen aguardando por respuestas y, al igual que lo hicieron las últimas semanas, este miércoles volvieron a concentrarse frente a las instalaciones de avenida Independencia y Rawson.

Como parte de la jornada, de la que participaron docentes del Frente Multicolor, disidente de la conducción gremial de Suteba, como también guardavidas, afiliados autoconvocados y jubilados, además de realizar una ruidosa manifestación para visibilizar la problemática, expresaron a través de carteles su pedido expreso de renuncia del presidente de IOMA, Homero Giles, el reclamo para que el gobernador Axel Kicillof intervenga en la problemática y críticas a las conducciones gremiales que integran el Consejo Consultivo Gremial.

“Hace varios meses que se viene dando esta pelea porque de a poquito se va ajustando más en la obra social, bajan las prestaciones, van aumentando los copagos, los medicamentos”, enumeró Julián, docente integrante de Suteba Multicolor.

En ese sentido, cuestionó que la obra social no renueve los convenios considerando los aportes que realizan los asalariados estatales: “Está todo mal con IOMA y los millones de trabajadores de la Provincia que aportamos no sabemos donde están nuestros fondos. No tenemos cobertura de medicamentos, de especialidades, no te cubren operaciones, no te cubren la guardia. ¿Qué pasa con la obra social?”, se preguntó y advirtió por la falta de capacidad de los policonsultorios para dar respuesta a la demanda.

“Día a día la situación empeora, y hay situaciones muy graves que no podemos permitir más“, añadió en torno a una problemática que si bien tiene su foco en prestadores privados, no tardará en trasladarse a mayor saturación de la demanda de efectores públicos, tal como sucedió progresivamente ante los cortes de distintas clínicas de la ciudad.

LA SITUACIÓN DE IOMA EN MAR DEL PLATA

El conflicto con prestadores privados -por falta de pago o desactualización de honorarios- tomó estado público en 2023 por inconvenientes de las personas afiliadas al momento de atenderse en algunos establecimientos, principalmente en las clínicas Colón, Pueyrredon y 25 de Mayo, y continuó este año con otros sectores como el Colegio de Kinesiólogos.

En septiembre, la obra social dio de baja a distintos profesionales del padrón ante denuncias por “cobros indebidos” a afiliados, lo que terminó por hacer que las empresas en octubre se den de baja el convenio que las unía a IOMA a través de la Federación de Clínicas (Fecliba).

Frente a la falta de atención, la Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una recurso de amparo en la Justicia aunque finalmente las empresas privadas de salud obtuvieron el aval judicial para romper el convenio con IOMA.

Desde entonces se intensificaron los reclamos de sindicatos, de personas afiliadas, mientras la obra social anunciaba la búsqueda de recomponer la relación con las clínicas y, en paralelo, firmar convenios con nuevos prestadores.

Pero en febrero todo empeoró porque dos de las clínicas que seguían ofreciendo prestaciones de guardia y especialidades dejaron de atender a afiliados de IOMA: primero el Sanatorio Belgrano, que cuenta con un convenio propio con la obra social, y luego la Clínica del Niño, desde donde aseguran que cumplen con la normativa y los plazos contractuales tras la baja del convenio de Fecliba realizada por el propio IOMA.