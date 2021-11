PedidosYa: tras el paro de repartidores, un aumento “casi insignificante”

Luego un cese de actividades que aseguran tuvo “poca adhesión”, actualizaron las tarifas. La situación, advierten, se mantiene igual que hace dos años.

(Foto: Qué digital)

Con la irrupción de la pandemia, la utilidad -y las ganancias-de las aplicaciones de reparto o delivery se magnificaron y muchos lo encontraron como una salida laboral ante la crisis. Al haber cada vez más repartidores, también creció la organización y los reclamos en torno a su funcionamiento en busca de aumentos o condiciones laborales dignas. Sin embargo, en Mar del Plata aseguran que todavía cuesta la adhesión de repartidores a las medidas de fuerza y que, tras el último paro entre las y los de PedidosYa, solo tuvieron un aumento “casi insignificante”.

Camila es repartidora de PedidosYa desde hace casi dos años. Es decir, comenzó a trabajar en medio de la crisis que precedió a la pandemia y poco antes del inicio de lo que serían meses y meses de restricciones de circulación y aumento de la demanda de delivery.

“La verdad que la situación es prácticamente la misma desde cuando comencé”, comenzó su diálogo con Qué digital.

El último paro que realizaron estaba centrado principalmente en la necesidad de una actualización de las tarifas que perciben, aunque lamenta que solo recibieron un incremento de alrededor del 15%. “En mayo nos realizaron un ajuste de aumento y nos hicieron otro en octubre. Da la casualidad de que salió el flyer del paro, y al rato mandaron un mail con un aumento. Es un aumento bastante disfrazado y recontra disparatado teniendo en base los índices inflacionarios que hay en el país”, continuó.

“Un detalle no menor es que el aumento se ve reflejado trabajando viernes, sábado y domingo desde las 20 hasta las 00, en las horas “extras” donde más demanda hay, por lo que durante la semana no se paga ese plus o el aumento en el horario matutino o diurno es muy poco, por lo cual en Mar del Plata genera mayor nivel de descontento y menos ganas de salir a trabajar de día porque no es nada equitativo porque en la mañana cuesta un montón hacer $1.000 y en las horas nocturnas te va a costar un montón de esfuerzo”, explicó.

La poca respuesta efectiva a los reclamos -que no solo se hacen en Mar del Plata, sino en el país y en el mundo- en torno a las precarias condiciones de trabajo que bajo la máscara del “freelance” esconden relaciones de dependencia y sus consecuentes responsabilidades patronales, puede ser vinculada a la poca conciencia de clase entre los repartidores.

“En Mar del Plata siempre hubo muy poca adhesión, pero hubo muchas ciudades en el resto del país que por suerte se adhirieron y pudieron colapsar la aplicación. Pero en esta ciudad por diferentes modos de pensamientos o necesidades de cada uno no está ese compromiso, compañerismo o unión como se ven en Rosario y Córdoba”, graficó.

Una de las principales dificultades de las aplicaciones es que son controladas prácticamente a control remoto. Es decir, suelen no tener oficinas o representantes físicos a los que acudir o reclamar de manera presencial. Esa situación se sigue dando en Mar del Plata. “Esto más se acrecentó con la pandemia, porque a la gente que toman le hacen un encuentro por Zoom explicándole cómo es la modalidad, con el agregado de que el contrato también se firma virtual”, explicó.

Otra de las cuestiones que atraviesan a los trabajadores de aplicaciones de delivery es la inseguridad. Entendida no solamente como los robos, sino también la cruda situación que se vive con el tráfico de la ciudad. “En los últimos meses hemos perdido compañeros lamentablemente en accidentes”, remarcó.

Mientras tanto, las ganancias de las firmas como PedidosYa aumentan, y también aumenta la presión sobre los locales a los que les presta servicio, mientras las tarifas siguen estancadas frente a la inflación: “Quizás también lo más preocupante es lo seguido que aumentan la comisión tanto a los locales como el valor de envío a los clientes y el aumento casi insignificante que nos dan a nosotros los repartidores”.