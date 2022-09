Petroleras: a la espera de definiciones, una pintada gigante frente al juzgado

La Asamblea por un mar libre de petroleras llevó adelante una intervención sobre la calle, en Independencia y Bolívar. Cómo sigue la causa judicial.

(Fotos: Qué digital)

La Asamblea por un mar libre de petroleras llevó adelante este domingo su tradicional jornada de movilización mensual, y frente al Juzgado Federal N°2 que debe resolver la habilitación o no de la exploración sísmica para la eventual explotación petrolera a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata realizó una intervención y pintada gigante sobre la calle para exponer su reclamo en contra del proyecto.

Tal como estaba previsto, y como cada 4 de mes, la convocatoria de la asamblea que nuclea a diversas organizaciones ambientalistas y sociales se llevó a cabo este domingo a la tarde en Mar del Plata en la zona de la avenida Independencia entre Bolívar y Moreno, frente a la sede del Juzgado Federal Nº2 que encabeza el juez Santiago Martín, quien debe definir el futuro del proyecto de prospección sísmica para la búsqueda de hidrocarburos en los bloques marinos CAN 108, CAN 100 y CAN 114.

Allí, y previo a una marcha que recorrió distintos puntos del centro de la ciudad, entre ellos la Municipalidad, la concentración incluyó una intervención gigante sobre el asfalto de la avenida Independencia con la imagen que expone el rechazo a la posible instalación de plataformas petroleras en el mar.

La concentración de las y los asambleístas se llevó a cabo frente al Juzgado Federal Nº2 porque es allí donde deberá terminar de resolverse en las próximas semanas el futuro de la exploración sísmica.

Es que cuando en junio la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata impuso una serie de medidas que debían cumplirse por parte de la empresa Equinor y el gobierno nacional antes de habilitar la actividad se dispuso que el control de esas medidas quedaran a cargo del juez Martín que tramita todos los amparos acumulados en contra de la actividad.

De esa manera, el juez ya se encuentra en condiciones de resolver teniendo en cuenta que hace casi un mes el Ministerio de Ambiente de la Nación aprobó el estudio de impacto ambiental complementario de la empresa noruega, tal como ordenó la Cámara.

La revisión de toda esa nueva documentación, para determinar si se cumplen o no con los parámetros planteados por la Cámara de Apelaciones en su fallo, es lo que debe hacer Martín para habilitar o no en el inicio del proyecto que tiene fijada como fecha de arranque el mes de octubre.

En ese sentido, en los últimos días, las empresas Equinor e YPF le reclamaron al juez “celeridad” a la hora de tomar la decisión ya que ratificaron que el plazo previsto para su realización arranca en octubre y cuestionaron que “la imprevisibilidad e incertidumbre” les impiden tomar determinaciones técnicas y contractuales que podrían provocar “grandes pérdidas económicas”.

Tras la presentación, el juez Martín le respondió a las empresas que la tramitación del amparo se encuentra en los tiempos procesales previstos. “La naturaleza del conflicto jurídico es por demás compleja, por ello requiere (…) un profundo estudio que conlleve a una solución judicial completa y expedita para hacer efectivos los mandatos constitucionales relativos al ambiente, lo que en ningún caso implica una extensión de los plazos procesales”, contestó.

Como parte de la jornada de protesta, desde la Asamblea por un mar libre de petroleras cuestionaron la nueva declaración de impacto ambiental complementaria aprobada por el Ministerio de Ambiente de la Nación: “En sólo dos meses, la empresa noruega, con apoyo del Ministerio al frente de Juan Cabandié, dibujó un estudio de impacto ambiental acumulativo y sinérgico para cumplir con uno de los requisitos que le impuso la Justicia”.

Y acusaron: “Esta resolución es una muestra más de que el gobierno nacional está decidido a profundizar las políticas de entrega y saqueo de los bienes comunes en su afán de cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y pagar la deuda externa ilegítima”.