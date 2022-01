Petroleras: Capitanes de Pesca pide una audiencia al gobierno ante la “falta de certezas”

La entidad afirmó no tener respuestas sobre observaciones que se hicieron sobre la evaluación de impacto ambiental presentada por Equinor.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca reclamó a las autoridades nacionales de Ambiente, Energía y Pesca ser recibidos en una reunión para obtener respuestas en relación a observaciones que habían planteado sobre la evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa Equinor para el desarrollo de la exploración sísmica para la posterior explotación petrolera frente a la costa de Mar del Plata. Es que afirman que pese al paso del tiempo y de la aprobación del proyecto no se les permitió acceder a las respuestas. Así, plantearon que existe una “gran preocupación” entre trabajadores de la pesca y cuestionaron la “falta de certezas” sobre el impacto que podría generar la actividad.

Bajo la aclaración de que la entidad gremial no se opone “a la realización de actividades de exploración hidrocarburífera en el Mar Argentino” pero que “deben cumplirse los requerimientos necesarios para garantizar la preservación del ecosistema marino”, desde la Asociación de Patrones de Pesca pusieron reparos en el proyecto aprobado por el gobierno nacional el último día hábil de 2021 y afirmaron que la iniciativa de la empresa Equinor “no parece” garantizar las condiciones que entienden necesarias para la no afectación de la actividad.

A través de distintas notas firmadas por el secretario general del gremio, Jorge Frías, la asociación elevó pedidos de reuniones al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; al secretario de Energía, Darío Martínez; y al subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, “ante la falta de conocimiento sobre aclaraciones de la empresa Equinor” y el “enorme riesgo que implica para la actividad pesquera llevar adelante las prospecciones sísmicas en las condiciones en que fueron aprobadas”.

Frías en los escritos elevados a las autoridades planteó que en junio del año pasado en el marco de la audiencia pública realizada presentaron una serie de observaciones al estudio de impacto ambiental presentado por Equinor y afirmó que desde ese momento no obtuvieron respuestas.

“Con posterioridad a la presentación de la audiencia pública, Equinor habría presentado nueva documentación realizando aclaraciones que nunca fueron puestas en conocimiento de organizaciones como Capitanes de Pesca”, cuestionaron y apuntaron que la falta de respuestas a esas observaciones genera “gran preocupación a los trabajadores de la pesca, frente al inminente inicio de las actividades de exploración sísmica en las áreas asignadas del Mar Argentino”.

Así, cargaron contra “la falta de certeza basada en un conocimiento científicamente comprobado mediante la realización de los estudios técnicos necesarios in-situ, acerca de las consecuencias que dicha actividad pueda tener sobre las poblaciones de peces y cefalópodos que hoy componen el caladero”.

La resolución firmada por el ministro de Ambiente de la Nación fue formalizada a través del Boletín Oficial el 30 de diciembre, declaró concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y aprobó el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.

Actualmente la Justicia Federal de Mar del Plata tramita cuatro amparos de organizaciones ambientalistas y del intendente Guillermo Montenegro que a través de medidas cautelares piden suspender provisoriamente la autorización para el desarrollo la actividades hasta que se desarrolle un nuevo proceso de evaluación de impacto ambiental.