Petroleras: una protesta en Chapadmalal ante la llegada de Alberto Fernández

Organizaciones, vecinas y vecinos se manifiestan en contra la decisión del gobierno nacional de aprobar tareas de exploración sísmica frente a las costas de Mar del Plata.

(Foto: @alemilitante)

La Asamblea por un Mar Libre de Petroleras y organizaciones que desde hace meses se encuentran unidas bajo el rechazo al proyecto que busca realizar tareas de exploración sísmica para la potencial explotación offshore de petróleo frente a las costas de Mar del Plata se concentraron este viernes frente a la residencia presidencial de Chapamalal para mostrar su rechazo a la reciente aprobación del proyecto por parte del gobierno nacional teniendo en cuenta que se espera que el presidente Alberto Ferández pase la celebración de Año Nuevo en ese lugar.

La resolución firmada por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, fue formalizada a través del Boletín Oficial este jueves, declara concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sobre el proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)’” y aprueba el mismo para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell para las tareas de exploración y potencial explotación- “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.

La decisión generó una rápida repercusión entre diversas organizaciones y vecinas y vecinos que desde hace meses comenzaron a organizarse en Mar del Plata torno al rechazo al proyecto de las petroleras y en ese marco este mismo jueves a la tarde llevaron adelante una asamblea en la zona de Plaza España y una primera movilización por el centro de la ciudad.

Pero al conocerse que este viernes el presidente Alberto Fernández pasará la celebración de Año Nuevo en la residencia presidencial de Chapadmalal, en la zona sur de Mar del Plata, resolvieron llevar adelante una concentración y movilización sobre la Ruta 11 a la altura del complejo.

Desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras mostraron su “rotundo rechazo” a la autorización al platear que esa resolución “desoye el reclamo de las comunidades costeras que desde hace meses se manifiestan contra la instalación de la industria petrolera en nuestras costas”.

“No nos sorprende que hayan autorizado el inicio de estos proyectos, ni el momento en que lo hicieron. Esta resolución refuerza con más claridad el carácter entreguista que tiene este gobierno y quienes lo antecedieron. Porque nos vienen demostrando que ante el extractivismo no hay grietas, y que los distintos gobiernos de turno han sido parte del entramado político-económico que avanza saqueando nuestros bienes comunes y nuestros territorios”, cuestionaron al convocar a la movilización que empezó a organizarse pasadas las 10 de la mañana de este viernes.

Según informó la agencia oficial Télam, el presidente Alberto Fernández recibirá el año 2022 en el complejo presidencial de Chapadmalal junto a Fabiola Yañez.