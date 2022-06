Petroleras: tras un fallo “confuso” de la Cámara, una protesta frente al Inidep

La Asamblea por un mar libre de petroleras volvió a mostrar su disconformidad con el proyecto y cuestionó la “retórica” de los camaristas en la resolución.

(Fotos: Qué digital)

Luego de un fallo de la Cámara de Apelaciones Federal de Mar del Plata que calificaron como intencionalmente “confuso”, la Asamblea por un mar libre de petroleras llevó adelante una manifestación este sábado como cada 4 de mes, esta vez frente al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), uno de los actores consultados en torno a la expansión petrolera offshore a 300 km de la ciudad.

Este viernes se conoció el esperado fallo de la Cámara marplatense en torno a la apelación del gobierno nacional y la empresa Equinor al freno a las tareas sísmicas exploratorias que se había impuesto en el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata como parte del tratamiento de cuatro recursos de amparo presentados por asambleístas, ambientalistas e incluso el propio intendente, Guillermo Montenegro.

La “ambigüedad” del fallo permitió que tanto quienes defienden la expansión petrolera hacia la costa bonaerense, como quienes la rechazan por el potencial impacto ambiental consideren la misma como un triunfo.

Tal es así que en paralelo, desde la Secretaría de Energía de la Nación manifestaron que es “una gran oportunidad” al haber dejado sin efecto la medida cautelar -aunque antes de avanzar tengan que presentar más documentación- mientras que desde Greenpeace -impulsores de uno de los cuatro amparos en cuestión- consideraron que fue “otro gran paso en la protección de nuestro mar”.

En virtud de estas visiones encontradas, desde la Asamblea cuestionaron “la retórica” de los camaristas por “utilizar eufemismos, complejizando la lectura del fallo y entrar en contradicciones inadmisibles que confunden a la opinión pública”, expresaron y lo vincularon a “presiones del poder político”.

De todos modos, desde la Asamblea destacaron que el fallo de la Cámara consideró que la Declaración de Impacto Ambiental fue “abiertamente defectuosa y no cumple con el orden público ambiental”, en sintonía con lo que exponía el espacio asambleario. Así, también remarcaron que a la espera de la presentación de nueva documentación ambiental, Equinor no pueda realizar tareas de exploración sísmica -paso previo a la extracción de hidrocarburos- en los bloques marinos judicializados: CAN 100, 108 y 114.

En concreto, el fallo de los camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez reconoce falencias en la evaluación ambiental y en las instancias de participación ciudadana a la hora de aprobar el proyecto por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduce Juan Cabandié.

Por eso, el documento judicial conocido este viernes le ordena al gobierno dictar otra Declaración de Impacto Ambiental que sea “complementaria” a la ya dictada y que contemple una serie de recaudos como dar intervención a la Administración de Parques Nacionales por el potencial impacto contra ejemplares de la ballena franca austral -considerada monumento natural- como así también “valorar” las intervenciones de actores sociales en las audiencias celebradas a nivel local y nacional en torno a este y otros proyectos similares.