Trabajadores y estudiantes, unidos contra el “ahogo presupuestario” de la UNMdP

Estudiantes, docentes y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata confluyeron este jueves en una numerosa movilización por las calles del centro marplatense como parte de dos jornadas de visibilización y lucha contra el ajuste en las universidades públicas de todo el país. Denuncian el “ahogo presupuestario” como también un “ataque simbólico” del gobierno nacional contra el sector.

En medio del fuerte ajuste del gobierno de Javier Milei y su impacto en las universidades públicas nacionales, no solo en materia salarial sino también en términos presupuestarios y estructurales, la situación de la Universidad Nacional de Mar del Plata es delicada y por eso este miércoles y jueves se llevaron adelante dos jornadas de protesta.

Por un lado, este miércoles se realizaron asambleas, actividades de visibilización y clases públicas en el Complejo Universitario Manuel Belgrano de la UNMdP como antesala al paro docente y nodocente y la movilización que se concretó este jueves.

Y la marcha partió a las 10 desde el Complejo Universitario -con acompañamiento de sindicatos estatales- y se movilizó hasta avenida Luro hasta llegar a la sede del Rectorado, en diagonal Alberdi Sur y San Luis, con una bandera que con la frase “La universidad Pública se defiende” sintetizó los reclamos por recomposición salarial de sus trabajadores, el aumento de presupuesto como también continuidad de becas de investigación, un sector también en jaque y muy vinculado a la educación superior.

La movilización contó con la participación de la Federación Universitaria Marplatense (FUM), centros de estudiantes de las distintas unidades académicas, personas graduadas, como también trabajadores docentes nucleados en la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) y nodocente afiliados a la Asociación del Personal de la Universidad (APU), junto a representantes de Suteba y de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE).

“La comunidad universitaria se ha manifestado en su conjunto. Creemos que la institución es muy importante para nosotros pero sobre todo para la ciudad y la región. El servicio que brinda la UNMdP dando la posibilidad de estudiar una carrera, de que sus grupos de investigación trabajen con las empresas locales y de la región es muy importante y lo sabe el conjunto de la población porque hoy tenemos unos 60 mil estudiantes en nuestra universidad”, señaló Pedro Sanllorenti, de ADUM, en diálogo con la prensa.

A su vez, frente al congelamiento del presupuesto universitario, consideró grave e inconcebible que “pronto” los establecimientos de educación superior no puedan pagar ni siquiera las facturas de luz. “La universidad no puede seguir a las claras con el congelamiento que tenemos de presupuesto. Es corto el tiempo que tenemos. Lo mismo que con los salarios a la baja con una inflación del 270% interanual y un 50% de nuestros sueldos totalmente licuados. Esa es nuestra realidad”, sumó Victoria Schadwill, de APU.

Además, desde la FUM, plantearon su preocupación tanto en torno al “ahogo presupuestario” como también ante lo que califican como un “ataque simbólico” por parte del gobierno nacional: “Plantea que a la educación pública no hace falta financiarla, que no vale la pena reivindicarla, y en ese sentido el gobierno no escucha“, sumó Iván, integrante de la Federación.