Transporte escolar: piden al Municipio que interceda para gestionar créditos accesibles

Se quedaron sin obra social por falta de pago y temen por posibles cortes en servicios básicos. Le enviaron una carta al intendente y al secretario de Producción.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Por la crítica situación económica que atraviesan trabajadores independientes que se desempeñan en el transporte escolar y la falta de una ayuda por parte del gobierno nacional, redactaron una carta dirigida a autoridades del gobierno municipal para que sean intermediarios y poder acceder a líneas de créditos a tasa 0. Hoy en día no cuentan con obra social ya que se las cancelaron por falta de pago y temen que les corten los servicios básicos por la misma situación.

Las familias de trabajadores independientes nucleados en Asociación de Transportistas Escolares Afines (Amtea) y que dependen exclusivamente de la actividad están atravesando una crítica situación económica. Con los pocos días que pudieron desarrollar su trabajo y la extensión de la cuarentena se quedaron sin ingresos para cubrir las necesidades básicas. Por el momento, cuentan con ayuda del municipio que les entrega bolsones de mercadería por parte de Desarrollo Social.

“Como es de público conocimiento, estamos sin actividad, situación que nos lleva no poder sostener nuestras familias. Agradecemos por la pronta ayuda que recibimos del Intendente Guillermo Montenegro por el suministro de mercadería. Pero hoy quedamos sin Obras Sociales, por falta de pago y próximos a que nos corten los servicios básicos”, detallaron en la carta que está dirigida al secretario de Producción Fernando Muro.

Cabe recordar que además de alimentos, a nivel Municipal los transportistas fueron beneficiados con la prórroga de la vida útil de los vehículos que, al igual que a otros trabajadores del sector, les representará un alivio económico al no tener que hacer la renovación este año, ya que los vencimientos de 2020 se postergaron hasta el 31 de diciembre de 2021.

A más de 40 días del cese de actividades están en una situación crítica y, para atravesar este momento extraordinario, le piden al municipio que intervengan para tener la posibilidad de acceder a créditos bancarios a tasa 0. “Sabemos que no todos seremos aptos. Por lo que le solicitamos se nos ayude por intermedio del municipio para poder llegar con otro tipo de crédito que nos alivie en esta espera sin trabajo, crédito que necesitamos para comer”, sostienen.

En el pedido, si bien admiten que no son los únicos trabajadores afectados por la pandemia, lamentan que serán “los últimos del eslabón, lo que nos transforma en familias sin sostén económico. No pedimos planes sociales ni subsidios que sabemos el municipio no puede entregarnos”, advirtieron.

A la espera de una respuesta favorable, isistieron en la necesidad de contar con los créditos, que no se les corten los servicios y que, además, sean considerados como”un sector en estado de emergencia” de Mar del Plata.