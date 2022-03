Vecinos de El Boquerón reclaman más frecuencias de colectivos: “No podemos esperar más”

Denuncian que la situación es “desastrosa” y que el actual servicio de transporte hasta les impide ir a trabajar.

(Foto: archivo / Qué digital)

Al constante reclamo vecinal y al pedido reciente elevado al Concejo Deliberante para que el gobierno municipal ordene retomar las frecuencias normales del servicio de colectivos se suman las y los vecinos del barrio El Boquerón, quienes denuncian una situación “desastrosa” con frecuencias escasas que les impiden, entre otras cosas, llegar en horario a sus trabajos: “Le pedimos por favor a la Municipalidad que nos solucione este problema. No podemos esperar más”.

Tras la crisis por la pandemia de coronavirus, que repercutió en que el servicio de transporte público disminuyera sus frecuencias ante la baja en la cantidad de pasajeros, fueron varios los sectores que expresaron su reclamo para que las empresas responsables del servicio de colectivos en Mar del Plata retomen las frecuencias normales, previas a la pandemia. Al reclamo, se sumaron distintos pedidos como el de Acción Marplatense, que elevó semanas atrás un pedido al Concejo ante el incumplimiento de las frecuencias.

Cabe recordar que el sistema de transporte público fue declarado en estado de “emergencia” en 2021 por el Concejo Deliberante por lo que el gobierno de Guillermo Montenegro tiene la facultad de tomar todas las decisiones relativas a la administración del transporte, entre ellas la regulación de las frecuencias.

Bajo ese contexto, las y los vecinos de El Boquerón apuntaron su reclamo al Municipio: “Cuando reclamamos a la empresa de transporte nos dijeron que la tarifa no está hecha para El Boquerón. Y que mientras la tarifa no esté hecha para nosotros, vamos a seguir con esta situación de pseudo transporte. Por eso le pedimos por favor a la Municipalidad que solucione esta problemática”, denunció Celeste, una de las vecinas en diálogo con Qué digital.

Según explicó, el conflicto comenzó desde la pandemia, cuando acortaron muchos de los horarios de los servicios: “Fue en marzo de 2020 cuando empezamos a tener horarios desastrosos, con 7 u 8 horarios por día, donde la mitad de esos horarios los colectivos hacen transbordo: salen de nuestro barrio y tenemos que bajarnos en Batán y esperar a que pase otro colectivo. Tenemos más de una hora y media de viaje”, denunció.

En ese sentido, la vecina recordó que fue hace dos años cuando llegó el transporte local a El Boquerón. Previo a ello, el único servicio que funcionaba en el barrio estaba a cargo de la empresa Costa Azul, de media distancia. Ahora, a raíz de la escasa frecuencia de horarios del transporte local, “muchos terminamos usando el Costa Azul, que nos sale lo mismo o menos que el colectivo local”, remarcó.

En cuanto a las frecuencias, señaló: “No tenemos un horario garantizado para ir a trabajar. Los días de semana no hay un horario a las 5 de la mañana, por ejemplo. Si alguien tiene que ir a trabajar temprano no puede. Lo mismo pasa los sábados. No tenemos ninguna frecuencia a las 7 de la mañana, hay que esperar a las 8.20 o tomarse un remís. Los feriados y fines de semana directamente se incumplen los horarios, el primer horario de un feriado es a las 10.30 de la mañana y hay veces que directamente no pasa. Es desastrosa la situación”.

Aunque no es la primera vez que los vecinos de El Boquerón se manifiestan para poder solucionar el conflicto del transporte, aseguran no tener respuestas, ni por parte del área de Transporte, ni de las empresas -en este caso las líneas 715 y 720 pertenecientes a Batán SA- o el Municipio: “Muchas personas dejaron de usar el servicio porque no es fiable, no tenemos garantizado un horario para poder ir a nuestros trabajos”.

Por último, desde El Boquerón anunciaron que pronto se organizarán para realizar una jornada de reclamos en la Ruta 88: “Ya no podemos esperar más. Es un derecho que se tiene que cumplir el poder ir a trabajar, ir a una salita de salud o a pasear. Pedimos por favor que el transporte urbano también sea para la periferia”.