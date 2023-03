Con Érica Rivas y Mercedes Morán, “Elena sabe” empieza a filmarse en Mar del Plata

La película de Netflix, que se basa en la novela de Claudia Piñeiro, a partir de esta semana rodará escenas en diferentes locaciones de la ciudad.

(Foto: Netflix)

Comienza a filmarse “Elena sabe” en Mar del Plata. A partir de este martes se inicia el rodaje de la nueva película de Netflix protagonizada por Mercedes Morán y Érica Rivas. De esta manera, la historia que escribió en su novela Claudia Piñeiro se recreará en distintos puntos de la ciudad.

La plataforma de streaming Netflix eligió a Mar del Plata como una de las locaciones para grabar “Elena Sabe”, el film basado en la novela de Claudia Piñeiro, con actuación de Mercedes Morán y Érica Rivas. El largometraje es producido por Haddock Films de Vanessa Ragone, ganadora del Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2010 con el film “El secreto de sus ojos”.

La plataforma de streaming sigue apostando por el mercado latinoamericano con nuevas producciones cinematográficas. En este caso, la nueva propuesta está basada en el éxito literario “Elena sabe”, la novela de la escritora Claudia Piñeiro. El rodaje que cuenta con el protagónico de Mercedes Morán y Érica Rivas comenzó a fines de enero en la Ciudad de Buenos Aires, Hurlingham y Lanús, y ahora se filmará en Mar del Plata y concluiría a fin de este mes.

Mar del Plata fue una de las locaciones elegidas para filmar la película, y es por eso que hay zonas que estarán afectadas con cortes de tránsito.

Según informaron desde el Municipio, este martes hasta las 20 no se podrá estacionar sobre Colón desde Buenos Aires hasta Arenales. En tanto que el miércoles entre las 12 y 21 no se podrá estacionar en Boulevard Patricio Peralta Ramos desde Castelli hasta Rawson. Además de 18 a 3 habrá cortes de tránsito vehicular en el Boulevard Patricio Peralta Ramos desde Santa Fe hasta Córdoba. Las filmaciones continuarán el jueves desde las 17 hasta las 6, por lo cual no se podrá estacionar en Corrientes desde Rivadavia hasta avenida Luro y habrá posibles cortes de tránsito vehicular intermitentes en Rivadavia y Santa Fe.

“Elena sabe” es dirigida por Anahí Berneri y el guion lo escribió junto a Gabriela Larralde. La historia narra lo que atraviesa una madre que intenta esclarecer la muerte de su hija, quien falleció en circunstancias misteriosas. Todo lo tendrá que realizar mientras lucha con el avance de la enfermedad de Parkinson. Por esta razón, la mujer deberá intentar llegar a la verdad lo antes posible.

Mercedes Morán interpreta el personaje de Elena, en tanto que Érica Rivas encarna el rol de Rita. El elenco se completa con sus respectivas hijas, Mey Scápola Morán y Miranda de la Serna, junto a Marcos Montes, Marcos Ferrante, Horacio Camandulle, Rocío Belzuz, Agustina Muñoz, Mónica Gonzaga, Susana Pampin y Laura Faienza. Y, según reveló la propia plataforma, se estima que la película se pueda ver a fin de año.

Por último, desde la Municipalidad comunicaron -tal como se había adelantado– que se implementó el Registro Municipal de la Industria audiovisual, para habilitar a productoras y locacionistas a tramitar los permisos, y se creó una ventanilla única para el ingreso y gestión de las solicitudes Mar del Plata SET. La información está disponible a través del siguiente LINK.