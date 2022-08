Facundo Campazzo dejó Mar del Plata tras ser campeón de la Liga Nacional de básquet con Peñarol en la temporada 2013-14 y un año más tarde regresó para jugar un amistoso con la Selección Argentina. Tras siete años brillando en Europa y cumpliendo su sueño de jugar en la NBA, el base cordobés regresó a una ciudad que lo vio crecer, esta vez como uno de los mayores referentes del seleccionado nacional.

En la continuidad de los entrenamientos de la Selección en Mar del Plata, este viernes pasado el mediodía Facundo Campazzo dialogó con la prensa acerca de la estadía en la ciudad y la preparación para llegar de la mejor manera a los encuentros por Eliminatorias que se le vienen al equipo, primero el 25 de agosto en Canadá y luego el lunes 29 de agosto desde las 21.40 en el Polideportivo Islas Malvinas.

“Mar del Plata me recibió muy bien. La verdad que tenía muchas ganas de venir. En cada calle donde camino se me viene algún recuerdo que tengo, es algo increíble. La gente siempre con el cariño y el apoyo de siempre, así que no veo la hora de jugar acá en el Poli y que eso se sienta en la cancha”, mencionó el base de 31 años sobre su regreso a la ciudad que lo adoptó y en la que tuvo sus primeros grandes destellos como jugador.

En medio de la larga estadía en la ciudad (pisaron suelo marplatense el 7 de agosto), Campazzo siente bien al equipo. “El balance es muy positivo. Venimos entrenando bien, continuado, duro, y el cuerpo técnico está manejando muy bien las cargas. Creo que la parte de la preparación para nosotros es muy importante así que confiamos 100% en dejar todo en cada entrenamiento y, a medida que se acerquen los días de los partido, ir pensando en Canadá. Venimos de menor a mayor y en estas partes aparecen muchos errores, así que bienvenidas sean esas equivocaciones para seguir mejorándolas”.

Al seleccionado nacional le queda el entrenamiento del sábado (el domingo aún no se definió si tendrá libre) y el lunes partirá rumbo a Victoria, Canadá, para medirse ante el fuerte seleccionado que presenta en su lista a nueve jugadores NBA, partido que se disputará el próximo jueves desde las 23.40, horario argentino.

Al respecto de los viajes, el ex Real Madrid, Murcia y de último paso por Denver Nuggets de la NBA se manifestó en contra de los viajes y los tiempos entre partido y partido: “Va a estar duro el viaje. Son distancias muy largas el tema de las ventanas, y creo que eso habría que mejorar un poco porque nos toca viajar a Canadá, y eso incluye varias paradas, y estando en el aeropuerto y demás vamos a estar un día entero viajando. Después del partido al otro día volver. A esto se le suma el cambio de horario y el tener que jugar una final en dos días contra Bahamas. Creo que esto se puede mejorar un poquito porque se sufre un poco“, se quejó.

En cuanto al primer rival para el inició de la segunda fase de las Eliminatorias, certamen clasificatorio al Mundial 2023, Facu mencionó: “Jugar contra un equipo como Canadá te demanda jugar al 100%, tanto física como mentalmente. Es un equipo durísimo, muy atlético, muy intenso que te anota en todas las posiciones. Para conseguir la victoria tenemos que intentar imponer nuestro juego, el pase extra, defender duro y controlar los rebotes. Creo que este punto es importante porque si lo logramos hacer vamos a tener aunque sea un poquito más de chances para ganar, además de jugar inteligente. Si nos metemos en el juego de ellos, de jugar ida y vuelta y de uno contra uno, es donde ellos se hacen más fuerte y se nos va a complicar”, puntualizó.

En cuanto a lo planificado como equipo, Campazzo reconoció: “Lo que nos planteaba Néstor (García) es el pase extra, el jugar dinámico, no trabarnos, y no dudar. Creo que al principio nos faltaba un poco de aceite y a medida que pasaron los entrenamientos fluimos más y siempre pensando en el que está mejor posicionado”.

LA READAPTACIÓN DEL EQUIPO POST ERA SCOLA

La famosa y recordada “Generación Dorada” marcó una etapa y una era de prestigio y reputación no solo para el básquet sino para el deporte argentino. Ya con los retiros de Emanuel Ginóbili, Fabricio Oberto y Andrés Nocioni, el último gran referente que quedaba como líder del equipo fue Luis Scola, quien el 3 de agosto del 2021 en la derrota contra Australia por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio tuvo su última función.

Si bien aún queda la vigencia de Carlos Delfino -el lunes 29 en el día del partido ante Bahamas cumple 40 años-, uno de los que se puso la capa de referente por su actualidad, personalidad y experiencia es Facundo Campazzo, quien ante la pregunta de Qué digital analizó la readaptación del plantel en la post era Luifa Scola.

“Vamos bien. Obviamente que se lo extraña y su liderazgo, su impacto, y cómo se impone tanto dentro de la cancha como afuera son aspectos irremplazables. Creo que es momento de que nosotros, lo que quizás hace más años estamos, y con la sangre nueva que hay, sumar todos por un bien común que es la selección. Siempre confiamos en la preparación, así que hay que poner toda nuestras energías ahí”, enfatizó.