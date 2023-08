Muy mal arranque del Aston Villa de “Dibu” Martínez: fue goleado 5 a 1

Por la primera fecha de la Premier League, los “Villanos” tuvieron un comienzo para el olvido tras perder ante Newcastle.

(Foto: prensa Newcastle)

El inicio de una nueva temporada de Premier League no fue el esperado para el arquero marplatense Emiliano Dibu Martínez y su equipo Aston Villa ya que este sábado por la primera fecha de una de las mejores ligas del mundo fue goleado por 5 a 1 por Newcastle en el estadio St. James’ Park.

Sin el marplatense Emiliano Buendía a raíz de la rotura de ligamentos de una de sus rodillas que sufrió en un entrenamiento en la semana, Los Villanos tuvieron un inicio de temporada para el olvido y ante esto, el entrenador Unai Emery tendrá bastante por trabajar.

Es que el Newcastle, equipo revelación en la última temporada, le ganó por 5 a 1 con goles del debutante Sandro Tonali en el inicio del juego, doblete del sueco Alexander Isak, Callum Wilson y Harvey Barnes, mientras que para la visita había igualado a los 11′ uno de los grandes refuerzos para el Aston Villa, Moussa Diaby, por quien pagaron alrededor de 55 millones de euros al Bayern Leverkusen.

A pesar de que le marcaron cinco goles, sino fuese por el arquero campeón del mundo, Dibu Martínez, increíblemente las Urrucas hubiesen ganado por más goles ya que el surgido en General Urquiza, Talleres y San Isidro de Mar del Plata salvó su arco en siete oportunidades con remates que llevaban peligro de gol.

Un dato a destacar es que en la foto antes del comienzo del juego, los once titulares del Aston Villa posaron con una remera que decía “Fuerza Emi”, en alusión a la grave lesión del volante marplatense y quien es pieza fundamental en el equipo de Birmingham, tanto que no solamente lleva la número “10”, sino que en la última Premier League disputó los 38 partidos, 27 como titular y once entrando desde el banco de los suplentes.

Tras un muy mal comienzo, ahora Aston Villa deberá imperiosamente mostrar una mejor imagen con respecto a la dura goleada recibida este sábado. El próximo encuentro del Dibu Martínez será el domingo 20 de agosto, cuando desde las 10 (horario argentino), reciba en el Villa Park al Everton por la segunda fecha de la Premier League.

Cabe recordar que en la temporada pasado, el Aston Villa consiguió quedarse con el séptimo puesto de la tabla, por lo que después de once años volvió a clasificarse a una competencia internacional, esta vez la Conference League, el tercer escalón de importancia a nivel clubes de Europa. El debut en esa competición será ante el vencedor de la llave entre Hibernian de Escocia y Luzern de Suiza, a disputarse el partido de ida el jueves 24 de agosto en condición de visitante mientras el encuentro de vuelta será el 31 de agosto en Villa Park.