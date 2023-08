Audiencia por el espionaje a víctimas de hundimientos: “Hubo un plan sistemático”

Las querellas expusieron sus argumentos ante Casación en busca de revertir los sobreseimientos: “¿Cuándo podía haber peligro para Macri dentro de una misa?”

Los jueces de la Cámara Federal de Casación que deben resolver si revocan o confirman el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y del resto de los acusados en la causa por el espionaje ilegal realizado en Mar del Plata sobre familiares de víctimas de hundimientos escucharon este miércoles los argumentos de las querellas en una audiencia: “Hubo un plan sistemático de espionaje que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial” y “¿Cuándo podía haber peligro para Macri dentro de una misa?”, fueron dos de las definiciones trazadas por los abogados de las familias de las víctimas del submarino ARA San Juan y los pesqueros Repute y Rigel.

La instancia de audiencia ante la sala II de Casación, integrada para este caso en particular por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, llegó después de una larga espera y demora para la conformación del tribunal ante recusaciones cruzadas solicitadas por cada una de las partes. Y se trató del paso previo a que los jueces pasen a resolver si confirman o revierten todos los sobreseimientos dictados por la Cámara de Apelación porteña hace más de un año.

Según informó la agencia oficial Télam, uno de los abogados querellantes que expuso en la audiencia fue Luis Tagliapietra en representación de un sector de las víctimas: sostuvo que el sobreseimiento dictado fue “infundado y ridículo” ya que planteó que “hubo un plan sistemático de espionaje que no tiene nada que ver con la seguridad presidencial”.

De esta manera, apuntó que los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi “sin ponerse colorados” esbozaron “una mera excusa sin ningún tipo de sustento legal y obviamente repugnante para nuestras leyes y Constitución Nacional”.

Es que después del procesamiento que había dictado el juez de Dolores, Martín Bava, los camaristas argumentaron una inexistencia de delito en la acusación al reconocer las tareas de seguimiento y espionaje realizadas pero al afirmar que eran acciones contempladas en términos de “seguridad presidencial e interior”.

Los jueces también escucharon a la abogada Valeria Carreras, por la segunda y mayoritaria querella de familiares de víctimas, quien reclamó seguir adelante con la investigación porque restan medidas de prueba que fueron pedidas “pero no se ordenaron”.

“Esta sentencia nos involucra a todos, es arbitraria por la manipulación de la prueba“, remarcó y respecto al origen de las tareas de espionaje, cuando los familiares reclamaban y buscaban respuestas por la desaparición de sus seres querido, planteó: “Los pedidos de reuniones fueron tomados como un problema, había medios internacionales, las familias reclamaban saber qué había pasado con sus seres amados pero vivieron la experiencia de ser vigiladas, tratadas de locas, porque no tomaban en serio sus denuncias. Había que infiltrarlas para saber qué iban a preguntar, qué iban a decir”.

En esa línea, la abogada enfatizó que “este grupo de familiares empezó a ser molesto y si la frase ‘algo habrán hecho’ marcó una época negra a la que no se puede volver, con este fallo se instala la de ‘te espío porque me molestás'”.

Durante la audiencia también se escuchó a la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, organismo que fue aceptado como “amigo del tribunal“. Advirtió que “el sobreseimiento convalida a futuro que el Estado se sirva de herramientas excepcionales a su antojo y esto es inadmisible” e indicó que puntualmente “lo que se discute es si la Agencia Federal de Inteligencia está habilitada para colaborar en materia de seguridad presidencial”.

“La AFI no tiene entre sus funciones la seguridad física de los presidentes, la seguridad presidencial y la interior no son funciones análogas”, abundó la abogada del CELS y enfatizó que “las acciones no estaban dirigidas a proteger la seguridad presidencial” sino que “la AFI siguió a un familiar, a una misa”.

Fue en ese mismo contexto que Carreras cuestionó: “¿Cuándo podía haber peligro para Mauricio Macri dentro de una misa?” al recordar que la esposa de uno de los marinos fallecidos fue filmada y seguida mientras iba con su hijo pequeño hacia la Catedral de Mar del Plata.

La agencia Télam detalló que como parte de esta instancia del caso las defensas de Macri y los demás acusados presentaron escritos mientras que la fiscalía a cargo de Raúl Plée no se presentó en la audiencia por haber ya emitido un dictamen en el que se pidió declarar la nulidad de los sobreseimientos. El camarista Yacobucci anunció que habrá una sentencia en los tiempos que marca la ley, es decir, 20 días hábiles.

La resolución que debe confirmar o anular los sobreseimientos dictados para todos los acusados del caso, entre los que se encuentra el expresidente Mauricio Macri además de funcionarios y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de su gestión, está pendiente desde hace más de un año, teniendo en cuenta que fue en julio de 2022 cuando la Cámara de Apelaciones porteña dictó los sobreseimientos de Macri, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Nicolás Iuspa Benítez -ex jefe de la base de la AFI de Mar del Plata-, el exdirector de Reunión Interior de la AFI Eduardo Winkler, dos exjefes de Contrainteligencia y un grupo de cinco agentes que se desempeñaban en Mar del Plata.

La causa se inició en septiembre de 2020 cuando la por entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata una extensa denuncia basada en documentos encontrados en discos externos del organismo que dieron cuenta de maniobras de espionaje desarrolladas contra familiares de tripulantes del ARA San Juan en 2018 en Mar del Plata, y también contra familias de tripulantes de los buques pesqueros Rigel y Repunte. Todos los acusados habían sido procesados el 1 de diciembre de 2021 por el titular del Juzgado Federal de Dolores.