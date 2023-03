La familia de Lucía Pérez recusó al fiscal del jury contra los dos jueces

Así quedó formalizado este martes en una audiencia. Para el avance del proceso deberá esperarse la definición del Jurado de Enjuiciamiento.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Para este martes estaba proyectado el inicio del jury contra los jueces del primer juicio por Lucía Pérez con una audiencia de presentación de la prueba, pero ello no ocurrió ya que la familia de la adolescente planteó la recusación del fiscal que fue designado para el proceso. Ahora deberá ser el Jurado de Enjuiciamiento el que resuelva si acepta o no el pedido.

La audiencia se llevó adelante este martes en el Senado bonaerense de La Plata y hasta allí viajaron los padres de Lucía Pérez, Marta Montero y Guillermo Pérez, que estuvieron representados por las abogadas que también los patrocinan en el segundo juicio, Verónica Heredia y María Florencia Piermarini.

De esa manera, durante la audiencia las abogadas de la familia formalizaron el planteo de recusación contra el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, que fue designado por la Procuración General para llevar adelante la acusación. Y con ese planteo se postergó la audiencia de presentación de la prueba para el jury en sí mismo.

Es que ahora el fiscal deberá exponer si acepta o no su recusación y después será el Jurado de Enjuiciamiento -integrado por la presidenta de la Suprema Corte, Hila Kohan, legisladores bonaerenses y abogados- el que defina si Lapargo será o no entonces el fiscal en el proceso.

“Con esto se nos retrasa la audiencia de prueba, pedimos que esa audiencia sea cuanto antes”, enfatizó Marta Montero a la salida de la audiencia y cuestionó al fiscal designado por no compartir su mirada sobre la “perspectiva de género”. “Él no la tiene, no le interesa”, afirmó y señaló: “Queremos un fiscal que nos represente y que tenga perspectiva de género y esté pensando en esa sentencia que dieron esos jueces”.

La recusación a la espera del inicio del jury contra Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los dos jueces del primer juicio, se produjo mientras se está a la espera de la sentencia en el segundo juicio realizado en los últimas semanas a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°2, que está pautada para el 23 de marzo.

En el medio, el caso quedó envuelto en una polémica ante el pedido de las defensas para declarar nulo el juicio por la “intromisión” del gobierno nacional. Los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone rechazaron apartarse del caso y esa definición ahora quedó en manos en la Cámara de Apelación y Garantías.

En noviembre de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió admitir la acusación por mal desempeño y suspendió provisoriamente a Gómez Urso y Viñas (Aldo Carnevale se jubiló previo al inicio del proceso) a la espera de que se inicie el jury que, por la parte acusadora, apunta a la destitución de los magistrados.

La acusación es impulsada por la Procuración General de la Provincia, la Comisión Bicameral de la Legislatura Bonaerense, la Defensoría del Pueblo de la Provincia y la familia de Lucía.

El “jury de enjuiciamiento” o “enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales” tiene el objetivo de investigar la conducta de los jueces y funcionarios de las instancias inferiores. Se trata de un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el juez o funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo, al “verificar” si subsiste la “buena conducta” que la Constitución Nacional requiere para continuar en el ejercicio de la función.

En este caso, la acusación contra Viñas y Gómez Urso se centra en la sentencia del juicio llevado adelante en 2018, en la que absolvieron de la acusación de abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio a los dos acusados Matías Farías y Juan Pablo Offidani, aunque sí los condenó a 8 años de prisión por venta de drogas. Alejandro Maciel que estaba imputado por encubrimiento agravado y fue absuelto, murió en julio de 2020.

Sin embargo, la sentencia fue recurrida tanto por la familia de Lucía Pérez y la Fiscalía General de Mar del Plata, tras lo cual el Tribunal de Casación bonaerense decidió anular las absoluciones y ordenar realizar un nuevo juicio centrado en esa acusación, que ya se desarrolló y ahora se está a la espera de la sentencia prevista para el 23 de marzo.

“VAMOS A VENCER”

Afuera del Senado bonaerense se montó un escenario en el que organizaciones y distintas personas se congregaron para apoyar a la familia de Lucía Pérez, y allí Marta Montero brindó una mensaje. “Vamos a vencer. Lucía tendrá justicia y esos dos jueces serán destituidos, y tanto Farías como Offidani tendrá la perpetua como se merecen”, sostuvo.

También cuestionó el tiempo transcurrido en busca de justicia. “Somos una familia que hace siete años perdió a una hija de 16 años, cuando se buscan estas chicanas, estas vueltas, es perder tiempo, es dilatar, es seguir sufriendo“, expresó y planteó la necesidad de “poder cerrar un ciclo” con el avance de cada uno de los procesos judiciales abiertos.