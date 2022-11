Toma de terrenos en Las Heras: ordenaron que el desalojo sea el jueves

El juez de Garantías Saúl Errandonea ordenó que la medida sea por la mañana. Las familias advierten que no dejarán el predio.

(Foto: archivo / Qué digital)

Saúl Errandonea, el titular del Juzgado de Garantías N°2, dispuso que el desalojo del predio ocupado en el barrio Las Heras desde el domingo 23 de octubre por decenas de familias sea desalojado el jueves entre las 8 y las 10 de la mañana, en virtud de lo decidido por la Cámara de Apelación. Las familias advierten que no dejarán el predio.

Luego de que el gobierno municipal apelara en duros términos la decisión de Errandonea de no dar lugar al desalojo solicitado por la inexistencia de, entre otros puntos, una resolución pacífica que incluya canales de diálogo con las familias, la Cámara de Apelación hizo lugar al recurso y revocó la decisión de primera instancia.

En virtud de lo dispuesto por los camaristas Pablo Pogetto y Raúl Paolini este lunes, según informaron fuentes judiciales a Qué digital, el juez Errandonea dispuso finalmente la orden de desalojo y que la misma se lleve a cabo entre las 8 y las 10 de la mañana del jueves.

Cabe mencionar que al momento de ordenar una nueva resolución del desalojo, la Sala III de la Cámara había establecido algunas condiciones: que sea en horario diurno y en condiciones climáticas que no sean adversas, por ejemplo.

Además, los jueces habían establecido que “la facultad de recurrir al auxilio de la fuerza pública deberá efectuarse con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren, debiendo acudir al uso de la fuerza solo en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.

Asimismo, habían requerido que el desalojo se realice con presencia de ambulancias, asistencia médica y funcionarios gubernamentales de áreas como Desarrollo Social, Derechos Humanos del Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social.

“NOS ESTÁN DANDO UN DESALOJO SIN UNA SOLUCIÓN”

Más allá de los trascendidos, al menos hasta pasadas las 20 de este lunes, las familias no habían sido notificadas de la decisión de la Justicia: “No hemos recibido ninguna notificación más que las noticias”, advirtió Mariel, una de las mujeres que está llevando adelante la toma de los terrenos en el lugar y aclaró: “Por más que haya una orden de desalojo, todos los vecinos no van a salir del predio”.

Así, las familias adelantaron que están dispuestas a resistir en el lugar a la espera de respuestas a su condición habitacional: “Si tienen que usar la fuerza que la usen, que nos lastimen si quieren, pero de acá no nos vamos. Hicimos mucho sacrificio, pasamos muchas cosas, estamos viviendo acá y no podemos ir a vivir a la calle. Nos vamos a quedar hasta ser escuchados por el intendente que es el que nos tiene que asistir en este tipo de cosas y no se está haciendo cargo de lo que está pasando”.

“Nos están dando un desalojo sin una solución, sin una reubicación, sin nada, sin ser escuchados. Desarrollo Social ni pasó por acá afuera, no hubo ni una gestión”, lamentaron más allá de que desde la Secretaría de Seguridad confirmaron este lunes en diálogo con Radio Brisas que -según censaron- serían unos 55 los grupos familiares en el lugar, compuestos por un total de entre 70 y 80 adultos y menores de edad.