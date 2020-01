Bonificación docente: ratificaron el regreso, pero siguen las dudas por el retroactivo

El intendente Montenegro formalizó el pago de las sumas con los sueldos de febrero, pero reconoció que aún no está definido cómo se enfrentará el retroactivo.

(Foto: archivo / Qué digital)

Tal como ya había sido anunciado, este lunes el intendente Guillermo Montenegro formalizó el regreso de la bonificación docente a los salarios de los docentes municipales, que volverán a cobrarla con los sueldos de febrero. Sin embargo, en la conferencia de prensa, el intendente también reconoció que aún no está definido cómo se enfrentará el pago retroactivo por todo lo quitado desde noviembre de 2018.

“Procedimos a firmar el Código 59”, anunció Montenegro este lunes y remarcó que el regreso del pago de la bonificación había sido “una de las cuestiones que se había hablado en la campaña por todos los candidatos, porque esto era muy importante”.

En este marco, quedó confirmado -tal como lo adelantó semanas atrás el propio secretario de Educación, Sebastián Puglisi– que el primer pago de la bonificación lo recibirán los docentes con los sueldos de febrero, que corresponden a enero.

Con el panorama ya claro respecto a esos puntos de ejecución, la primera pregunta de la conferencia de prensa se centró en qué ocurrirá con el pago del retroactivo por esas sumas que les fueron quitadas por el exintendente Carlos Arroyo a los docentes municipales en noviembre de 2018.

Y si bien Montenegro ratificó el compromiso de afrontar esos pagos, reconoció que aún no se determinó cómo, ni cuándo ni con qué fondos se podrá realizar.

“La verdad que está claro y esto lo hemos hablado en la reunión y lo he hablado durante la campaña de que cuando uno acepta este hecho de que exista el reintegro uno también está hablando del retroactivo, estamos viendo cuáles son las mejores formas entre las partes, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Hacienda y también con una deuda que tiene el gobierno nacional con el Municipio que ya lleva un tiempo”, respondió Montenegro.

Y sumó, en la misma línea, que Puglisi viajará la semana que viene a Buenos Aires para “poder empezar a hablar de este tema, que sería una de las formas”.

Asimismo, reparó: “Si no, veremos, sabiendo que no tiene que ver con un compromiso ni político ni de un intendente sino que tienen que ver con una deuda que tiene el gobierno con los docentes, hay que ver la mejor forma de llevarla a cabo con la responsabilidad de que uno administra toda la ciudad y esto tiene que ver con una deuda generada por el gobierno anterior, por haber sacado una bonificación que claramente era de los docentes municipales”.

Ya en su primera declaración ni bien había asumido en su cargo, Puglisi había expresado que se trabajaría en el pago del retroactivo y en “conseguir los fondos” para ello.

En la previa a la conferencia de prensa de Montenegro, en la comisión de Hacienda del Concejo Deliberante empezó el paso de funcionarios del gobierno para defender el Presupuesto 2020 y este lunes concurrió el secretario de Hacienda, Germán Blanco, que también fue consultado por los concejales por el retroactivo de la bonificación al no estar contemplado en el proyecto.

“Nos desconcierta esta frase del secretario: ‘No hay partidas para pagar el retroactivo de la bonificación docente. No hemos pensado cómo se va a pagar ni de dónde saldrá el recurso'”, cuestionó la concejal del Frente de Todos, Verónica Lagos, y remarcó que “la sustentabilidad del pago de la bonificación” fue el eje de la intervención del bloque y de las preguntas al funcionario.

LOS FONDOS Y UNA SOBRETASA

Una de las críticas que genera en la oposición el Presupuesto 2020 impulsado por Montenegro tiene que ver con la introducción de una contribución para el área de Educación sobre la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) que sería, de acuerdo a lo señalado, para financiar el regreso del pago de la bonificación.

Ante la consulta del origen de los fondos para reactivar los pagos de la bonifación, Montenegro respondió: “Está establecido dentro del Presupuesto general, hay cuestiones que tienen que ver específicamente con Educación que se está trabajando en este momento en la parte de Infraestructura, pero en definitiva sale de la recaudación general del Municipio”.

Y ante la repregunta de si ese origen tiene que ver con una sobretasa propuesta para Educación, el intendente sumó: “No, no porque en definitiva uno cuando realiza el presupuesto lo que no usa en un lugar lo va a usar en otro, con lo cual no tiene que ver con una sobretasa, sí con una inversión que se está haciendo en educación que no se había hecho nunca”.