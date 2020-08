Kicillof y el avance del coronavirus: “El aprendizaje es que es un error abrir prematuramente”

(Foto: prensa Gobernación)

Rodeado de algunos intendentes y de una representante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), el gobernador Axel Kicillof presentó este lunes un repaso por la situación sanitaria de la Provincia -tras la extensión de la cuarentena hasta el 20 de septiembre decretada por el gobierno nacional– y volvió a alertar sobre el crecimiento de los casos de coronavirus en el interior bonaerense. Así, planteó que la enseñanza que deja por estas semanas la situación es que “es un error abrir prematuramente” diversas actividades y afirmó: “En esta situación no podemos acompañar más aperturas”.

La conferencia de este lunes fue encabezada por Kicillof -no por sus funcionarios como ocurre cada lunes- y lo hizo acompañado por diversos intendentes de ciudades como La Plata, Lanús, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros, además de la jefa de terapia intensiva del hospital San Martín de La Plata y referente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Elisa Estensoro, entidad que días atrás mostró su alerta y alarma por la situación de Mar del Plata.

Inicialmente en su discurso, Kicillof dijo querer enviar un “mensaje de unidad al pueblo de la Provincia” en una “circunstancia tan pero tan complicada”. Así, habló de la situación que se vive en los hospitales “que algunos no quieren ver, otros no conocen y otros quieren ocultar”.

El gobernador hizo referencia tanto a la situación de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como a la del interior. Y así remarcó que el avance del coronavirus “hoy está empezando a golpear muy fuerte el interior de la Provincia”.

“Lo que antes era 5% de los casos del interior hoy está arriba del 11% de toda la provincia. Se duplicó la cantidad de casos en el interior”, expuso y graficó que en todo el interior bonaerense en conjunto hoy se presenta 1 caso cada 250 habitantes, en el Gran Buenos Aires 1 cada 60 y en la Ciudad de Buenos Aires 1 cada 30.

“Está irradiando, está creciendo”, reiteró y remarcó el acondicionamiento llevado adelante en el sistema de salud bonaerense para evitar el colapso. “Muchos pensaban que era imposible que pasáramos agosto sin el servicio colapsado”, expresó.

Asimismo, y en torno a la situación que se vive en el interior provincial, sostuvo: “El aprendizaje que logramos y que también nos da el mundo es que es un error abrir prematuramente, abrir de más”. Y describió que eso “ha pasado en alguno lados de nuestra provincia”. Así avisó: “En esta situación no podemos acompañar más aperturas. No podemos arriesgar lo que logramos en cinco meses, no podemos perderlo en cinco días, no lo puedo permitir”.