Montenegro pidió desalojar la ocupación: “El que toma un terreno es un delincuente”

El intendente brindó una conferencia de prensa en medio de la toma que llevan adelante 30 familias en el barrio Las Heras.

(Foto: Qué digital)

“En este tema no hay grises, el que toma un terreno es un delincuente”. Con esa definición el intendente Guillermo Montenegro anunció este lunes en las primeras horas de la tarde que le pidió a la Justicia que lleve adelante el desalojo de la toma de terrenos municipales iniciada por unas 30 familias en el barrio Las Heras en medio del crónico déficit habilitacional que presenta Mar del Plata potenciado por la crisis social y económica actual.

Tal como informó Qué digital, la toma por parte de unas 30 familias se inició este domingo a la tarde en tierras linderas al polideportivo municipal del barrio Las Heras, sobre la avenida Fortunato de la Plaza y Rufino Inda, enfrente de un gran asentamiento –denominado “La Comarca”– surgido en 2018. Las familias que allí empezaron a instalarse contaron que lo hicieron a partir de un acuerdo que fue creciendo entre vecinas y vecinos de zonas aledañas que desde hace tiempo buscan poder acceder a una tierra para vivir ante precios de alquileres que, por su realidad social y económica, se tornan inalcanzables.

Mientras las familias permanecían este lunes a la tarde en el lugar y avanzaban con la delimitación de los terrenos en busca de poder empezar a levantar casillas, el intendente Montenegro convocó a una conferencia de prensa en la que se mostró con la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero.

“En este tema no hay grises, el que toma un terreno es un delincuente y esto hay que tenerlo muy en claro”, fue una de las primeras definiciones de Montenegro que mostró el rumbo de su postura: le pidió a la Fiscalía N°12 especializada en usurpaciones, a cargo de Juan Pablo Lódola, que requiera y ordene un desalojo de las familias.

En la conferencia el intendente confirmó que los terrenos ocupados por las familias -muchas de ellos con niños y niñas- son municipales y, remarcó, son utilizados por parte de la empresa estatal Obras Sanitarias como una especie de “reservorio” ante inundaciones.

“Hoy me presenté ante la Justicia, ante la Fiscalía 12 como particular damnificado, explicando esta situación y presentando la documentación que hay en el Municipio”, sostuvo el intendente e insistió: “Estamos frente a un acto delictivo que además afecta a la ciudad porque en caso de una inundación es utilizado como un reservorio”.

De esta manera, ratificó haberle solicitado al fiscal Lódola -quien en todo caso deberá requerirlo a la Justicia de Garantías- “el desalojo de lugar para que lo lleven adelante las fuerzas policiales”.

Además, calificó como “raro” el mecanismo de concreción de la toma. “Los vecinos plantean que hubo camionetas que llegaban; fue rara la forma, la cantidad de gente, el horario, la cantidad de elementos que traían para el lugar, es una evaluación que va a tener que hacer la Justicia”, sostuvo aunque dijo tener “la sensación” de que “no es algo espontáneo” sino “de una organización”.

SIN MEDIDAS ANTE EL DÉFICIT HABITACIONAL

¿Cuál es la realidad habitacional de Mar del Plata? ¿Hay programas para la construcción de viviendas sociales en marcha?, le preguntó Qué digital al intendente ante la problemática de fondo que supone el surgimiento de las tomas de este tipo y que ha generado en los últimos meses diversas protestas y reclamos de organizaciones sociales de la ciudad para que se avance en la construcción de casas para sectores vulnerables.

“Son dos cosas distintas”, respondió, en primer término. Y afirmó: “Que hay un problema habitacional en Argentina es sabido y que se está trabajando desde el Municipio y desde otras áreas de gobierno, también. Ahora esto no puede habilitar a la usurpación porque si no es como que estás dividiendo entre el que toma la decisión de no hacerlo y seguir trabajando para ver cómo hace para adquirir un terreno y el que toma la decisión de tomar un terreno que no es de él”.

En ese sentido, si bien dijo “estar trabajando dentro del Municipio con el gobierno nacional y el provincial”, no dio cuenta de la existencia de ningún plan habitacional vigente en la ciudad. E insistió: “Se sabe que hay un déficit habitacional en Argentina pero no es la forma de resolverlo tomando terrenos”.