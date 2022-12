Murió Arroyo: la despedida de dirigentes políticos marplatenses

Diversos dirigentes se expresaron a través de las redes sociales al conocerse el fallecimiento del exintendente.

(Foto: archivo / Qué digital)

“Lamento la muerte del ex intendente Carlos Arroyo. QEPD”. Con ese mensaje, el intendente Guillermo Montenegro fue uno de los primeros dirigentes políticos que se expresó a través de las redes sociales este viernes a la noche después de que se confirmara la muerte del ex jefe comunal.

El exintendente y líder del partido vecinal Agrupación Atlántica, Carlos Fernando Arroyo, murió este viernes 30 de diciembre por la tarde, a los 77 años, en su casa del barrio Don Bosco a raíz un paro cardiorespiratorio. Y a pocos minutos de confirmarse su fallecimiento fueron diversos los dirigentes políticos de la ciudad que se expresaron.

Además del mensaje de Montenegro por el lado de Juntos por el Cambio, desde el Frente de Todos la dirigenta Fernanda Raverta -actual titular de Anses- escribió: “Lamento el fallecimiento del ex Intendente Dr. Carlos Fernando Arroyo. Mis condolencias a sus familiares y amigos en este momento”.

El exintendente Gustavo Pulti también publicó su mensaje a través de las redes sociales: “Ante el fallecimiento del ex intendente Carlos Fernando Arroyo pedimos a Dios que descanse en paz y saludamos respetuosamente a su familia”. Y lo propio hizo Daniel Katz: “Murió el Dr. Carlos Arroyo. Que en paz descanse. Mi abrazo a su familia”.

Algunos de los dirigentes que formaron parte de su gobierno también se manifestaron. “Volá alto, fuiste un buen tipo, honesto, terco, con una vocación de trabajo incomparable, desvelado por tu ciudad y los tuyos, generoso con los que te acompañamos. Algún día, y tristemente será a partir de tu ausencia física, irás recibiendo el reconocimiento que te mereces. QEPD”, expresó el dirigente del PRO Emiliano Giri, quien ocupó en la primera parte de su gobierno el Ente de Turismo (Emtur) y encabezó la organización de su campaña electoral en 2015.

Por su parte, Alejandro Vicente, que ocupó el puesto de secretario de Gobierno durante su mandato, publicó: “QEPD descanse Dr. Carlos Fernando Arroyo. Mis condolencias y respeto a sus familiares y amigos”.

Su ex secretario de Economía, Hernán Mourelle, en tanto, escribió: “Buen viaje Carlos Fernando Arroyo. Te recibirán con Honores sin dudas. QEPD. Desde Mar del Plata diste el ejemplo de como honrar la educación, la función pública y la política… Te vamos a extrañar”.

El dirigente del Partido Obrero, Alejandro Martínez, también se hizo de eco de la noticia. “Martínez, ¿en qué andas?, qué precisás?”, me dijo la última vez que nos vimos, porque le golpeé la ventana del despacho, porque no me dejaban entrar a la Muni. Que abra la puerta, Dr, le dije. Al rato, la abrieron. Estuvimos muuuuy en las antípodas. Mi respeto, Carlos Arroyo”, expresó.