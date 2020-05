A 35 meses del hundimiento del Repunte: “La Justicia nos tiene que dar respuestas”

Este domingo se cumple un nuevo mes desde el hundimiento del buque pesquero y los familiares reiteran el pedido para que avance la causa judicial.

(Foto: archivo / Qué digital)

Al cumplirse este domingo 35 meses del hundimiento del buque pesquero Repunte, los familiares de las diez víctimas que forman parte de la multisectorial Ningún Hundimiento Más recordaron a través de un comunicado en las redes sociales a sus seres queridos, volvieron a reiterar el pedido de justicia y de que se concreten avances en la causa judicial y remarcaron que esa respuesta que piden “no es solamente para los familiares del Repunte, sino para todos los trabajadores”.

“El silencio no es nuestro idioma, porque si no denunciamos seríamos cómplices de los responsables de esta masacre”, escribieron, en primer término, los familiares para recordar a los diez tripulantes del Repunte a cumplirse este domingo 35 meses del hundimiento.

Así, volvieron a expresar, como tantas veces, que con el hundimiento del Repunte “se perdieron diez vidas y sueños” y señalaron: “Una parte de nuestra vida se fue con ellos y está en el profundo del mar”.

El pedido de justicia, una vez más, también se reitera al cumplirse un nuevo mes. “No pueden seguir mirando para otro lado, la Justicia nos tiene que dar respuestas porque el Repunte no es un caso aislado. Todo lo contrario, el Repunte es parte de un sistema corrupto que permite que barcos que tenían que haber sido desguazado sigan navegando”, sostuvieron.

Y, de esa manera, expusieron que esa respuesta que exigen a la Justicia “no es solamente para los familiares del Repunte sino para todos los trabajadores”.

“Esto es una tragedia evitable, ellos no tenían que haber muerto ese día y acá hay responsables que siguen como si nada hubiera pasado”, lamentaron en torno a la investigación que está a cargo del Juzgado Federal N°2 de Rawson, encabezado por el juez Gustavo Lleral.

En marzo pasado, antes de que se iniciara la cuarentena por el coronavirus, los familiares presentaron ante el juez una “completa propuesta” para llevar adelante la inspección “a fondo” del casco del buque, hundido frente a las costas de Rawson y quepermanece a 53 metros de profundidad.

Cabe recordar que se realizaron pericias al casco de la embarcación pero que las mismas no se hicieron de la manera correcta o al menos no con todo el potencial del que dispone la Armada argentina. Es que, al realizarlas no se utilizó una cámara hiperábica que permite el traslado de buzos para hacer una filmación más certera. Desde ese momento –diciembre de 2018– las familias reclaman que las pericias vuelvan a realizarse en el buque de la forma correcta.