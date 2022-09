Ajuste en Potenciar Trabajo: “Tenés que pensar si estudiás o trabajás”

(Fotos: Qué digital)

Organizaciones sociales decidieron movilizar este miércoles frente a una de las sedes de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) de Mar del Plata en rechazo al ajuste en las plazas de Potenciar Trabajo a personas beneficiarias de las Becas Progresar. Entre las manifestantes, una de las damnificadas explica cómo afecta el recorte a estudiantes de Mar del Plata.

Keila es estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Mar del Plata y este mes sufrió la baja del Potenciar Trabajo, por el cual percibía medio salario mínimo vital y móvil, y solo se quedó con el programa Progresar, una ayuda económica de 7.400 pesos.

La estudiante de 19 años explicó que las Becas Progresar solo le sirven como ayuda para costear los viáticos pero que, tras el último aumento de la tarifa plana de colectivos, prácticamente tiene que destinarlo únicamente para pagar los cuatro boletos diarios: en caso de cursar tres días (y solo pagando la tarifa plana) gastaría unos 1.200 pesos semanales.

“Yo me tomo cuatro colectivos por día pero hay personas que viven más lejos que se toman más de cuatro y no pueden sustentarse. Eso no alcanza y con el ajuste que estamos teniendo, menos”, advirtió.