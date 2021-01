Brandon Romero: a 6 meses del homicidio, un documental y la lucha por nuevos peritajes

Al cumplirse medio año desde su asesinato, siguen exigiendo la prisión preventiva del policía Arcángel Bogado y nuevas pericias.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este martes se cumplieron seis meses del homicidio de Brandon Romero, el joven de 18 años asesinado a balazos por el oficial de custodia Pedro Arcángel Bogado en el kilómetro 6 de la Ruta 226. Su familia buscando visibilizar el caso, reclamando la prisión preventiva para el policía y la realización de nuevos peritajes. El estado de la causa.

El estado del tiempo impidió que este martes se lleve a cabo un acto en la Rambla para seguir dando a conocer el caso y exigir justicia por el asesinato del joven panadero de 18 años que en la mañana del 5 de julio circulaba a bordo de la moto de otro joven hasta cruzarse con Bogado, quien permanecía al costado del camino y lo mató a balazos luego de -según lo que declaró ante la Justicia- un presunto intento de robo que su familia desmiente.

Desde el momento del homicidio, la familia de Brandon Romero exige que el fiscal de la causa, Alejandro Pellegrinelli, solicite la prisión preventiva del oficial de custodia al entender que se trató de un caso de gatillo fácil. Sin embargo, la interpretación de los hechos por parte de la fiscalía siempre se mantuvo en torno al robo en grado de tentativa que denunció Bogado y, por lo tanto, en la presunta legítima defensa del efectivo.

Es por eso que hoy en día Bogado se encuentra en libertad y por el momento la investigación solo permanece a la espera de peritajes al celular del efectivo, los cuales debían realizarse en noviembre pero finalmente se llevarán a cabo en las próximas semanas.

Todo, bajo el atento seguimiento de su familia y sobre todo de su mamá, Romina Vergara: “Necesitamos urgente la prisión preventiva y si yo no me muevo esto queda en la nada. Hay que seguir y no voy a parar. No va a haber forma que pare. Ni el dolor que llevo en el alma que me hace levantar todos los días”, sostuvo Romina en diálogo con Qué digital.

Fueron seis meses en los que su familia buscó por distintos medios un cambio en la investigación judicial que permitiera que la muerte de Brandon no quede impune. Para ello, la principal herramienta de la familia es contratar peritos de parte que realicen una investigación independiente a la realizada por la Policía Científica.

En consecuencia, durante el año lanzaron una campaña para reunir fondos y a su vez hicieron las presentaciones correspondientes para que sea el Estado el que se haga cargo de ese nuevo peritaje. En ese sentido, se encuentran a la espera de una respuesta a su pedido.

Pero además de la lucha judicial, Romina sigue buscando que el caso trascienda y llegue a donde tenga que llegar en la búsqueda de justicia. Por eso en febrero participará de un encuentro en La Plata junto a víctimas de gatillo fácil. “Hay muchas cosas por hacer no me voy a quedar en la burbuja de Mar del Plata. Para que esto se conozca nacionalmente necesito dar un paso más fuerte para presionar acá y se sepa por qué Bogado no está detenido siendo que le tiró 11 tiros y lo quiso tapar”, definió Romina.

“SIN PLATA, SIN MIEDO”, EL DOCUMENTAL SOBRE BRANDON ROMERO

En diciembre Brandon Romero hubiera cumplido 19 años. Para recordarlo, su familia realizó un festival en el barrio Libertad y además se estrenó un documental en el que se refleja la vida del joven, el rol de los medios y la lucha de la familia para que el caso no quede impune.

En la producción audiovisual, de 55 minutos de duración, Sofía Talbot Wrigth entrevista a los padres de Brandon Romero, a sus hermanos y amigos del barrio con el objetivo de mostrar quién era realmente Brandon y cuál es el vacío que dejó entre sus seres queridos que siguen buscando la verdad.

“Sin plata, sin miedo”, estuvo a cargo de Gerar Ordóñez, Sofía Ralbot Wrigth, Hernán Tambella y Marcelo Roldán, y se puede ver a través del canal de YouTube “Justicia por Brandon Romero“.