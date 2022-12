Capitanes amenazan con paralizar la pesca contra el impuesto a las ganancias

Desde el gremio anunciaron un paro por 72 horas desde las 00 del 2 de enero de 2023 en busca de limitar el alcance del tributo.

Luego de expresarse en estado de alerta por un histórico pedido, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca amenazó con paralizar la pesca desde el 2 de enero en reclamo contra el impuesto a las ganancias. Piden seguir haciendo aportes pero que se limiten al sueldo que perciben por convenio colectivo para poder cobrar en blanco los porcentajes por producción.

A través de un comunicado, desde el gremio que conduce Jorge Frías advirtieron que, luego de años y años de pedir a las distintas gestiones una consideración en torno al tributo que muchos de los trabajadores de este y otros sectores deben pagar, iniciarán un paro por 72 horas desde el 2 de enero en caso de no haber una respuesta concreta en las próximas semanas.

Ya a fines de octubre, luego de los últimos anuncios del presiente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, en torno a la suba el mínimo no imponible a más de $330.000, desde el gremio marítimo habían advertido que no iniciarán la pesca de calamar ni de langostino en reclamo contra el pago de ese impuesto.

El pedido, entonces, pasa por un lado por que el sector no sea incluido en la cuarta categoría por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la cual ingresan sectores asalariados como parte de quienes abonan el tributo.

Es que aseguran que ese “trabajo a destajo, con descanso mínimo, solo se justifica por la necesidad de generar producción siendo esta el real motivo del sacrificio y la única manera de obtener rentabilidad“, debido a que califican los salarios básicos que perciben según el convenio colectivo de trabajo como “mínimos” y que “el verdadero salario” es que se llevan como porcentaje de la producción y que, producto del impuesto “al trabajo” se “induce a que el sistema pague salarios en negro, de manera marginal, siendo una clara evasión fiscal y llevando a la denigración del trabajo”, reconocieron.

Es decir, buscan cobrar también ese porcentaje de producción en blanco pero que quede exento del impuesto a las ganancias.

“No planteamos no realizar aporte alguno, más allá de entender que no corresponda, y entendemos como alternativa válida que se debiera generar mediante la herramienta administrativa, legislativa o jurídica necesaria, la aplicación de este impuesto exclusivamente solo sobre los salarios básicos y de convenio (más que suficientes para realizar un aporte)”, plantearon.

En este sentido, afirman que la industria pesquera nacional cuenta con 500 buques y motoriza trabajo para más de 40 mil trabajadores directos y 100 mil de manera indirecta. “Captura un millón de toneladas de diferentes especies a lo largo del año y genera ingresos económicos para el Estado, por las exportaciones pesqueras que rondan los dos mil millones de dólares -U$D 2.000 millones-, a consecuencia de exportarse el 95% de lo capturado“, referenciaron en el comunicado.

Además de reconocer la posibilidad de pedirle presencialmente al presidente Alberto Fernández por este reclamo, sumaron: “Los funcionarios y legisladores de todas las provincias con puertos pesqueros en Buenos Aires, Rio Negro, Chubut y Tierra del Fuego, tienen muy presentes la problemática, pero la solución no llega“.

En este contexto es que esperarán ser recibidos en los próximos días puntualmente por el presidente y el ministro de Economía como también por legisladores e incluso el Poder Judicial “para brindarles claros detalles y recibir la solución adecuada”. En caso de no encontrar respuestas, advierten, “se profundizarán las acciones gremiales hasta ser escuchados y que se alcance una solución definitiva”.