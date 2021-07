Exploración petrolera y pesca: advierten por el “impacto ambiental y socioeconómico”

Desde la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina expresaron su “disconformidad y preocupación” por las actividades a desarrollarse frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca.

(Foto: archivo / Qué digital)

La exploración sísmica en búsqueda de combustibles fósiles como petróleo y gas en el Mar Argentino sigue generando polémica entre la industria pesquera nacional y en las últimas horas desde la Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina expresaron su “disconformidad y preocupación ante la falta de información y en la forma”, puntualmente en lo que respecta a la audiencia pública convocada por el gobierno nacional para tratar el cuestionado proyecto extractivista.

Días atrás, el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) lanzó una primera advertencia desde el sector en torno a la iniciativa y adelantó su participación en la audiencia convocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para este jueves desde las 10 a través del canal de Youtube de la cartera, para escuchar posturas en torno a las actividades a desarrollar por la empresa noruega Equinor, adjudicataria junto a YPF y Shell.

Este miércoles, la intercámaras, en cambio, expresó su “disconformidad y preocupación sobre la falta de información y en la forma” en que se llevará a cabo la iniciativa de consulta. De la misma manera, se expresó en torno al potencial “impacto ambiental” del proyecto de exploración a desarrollarse frente a las costas de Mar del Plata y Bahía Blanca.

“El desarrollo de las prospecciones sísmicas sin dudas tendrán consecuencias en los diversos estadios de crecimiento biológicos, claves en el ciclo de vida de los organismos (larvas y poslarvas, prerreclutas, reclutas o juveniles, etc.) que cada especie detectable en el área a impactar desarrolla o desarrollará en el momento en que se realice la exploración”, plantearon desde el colectivo empresarial.

En los mismos términos que el CEPA, plantearon que en distintas latitudes este tipo de exploraciones fueron suspendidas o bien reducidas ante la contaminación marina que puede ocasionar el ruido que generaría el uso de cañones de aire comprimido para penetrar el fondo marino propuesto con la modalidad offshore, es decir, con plataformas marinas en la denominada Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114).

Incluso, expusieron que hay antecedentes locales: “Santa Cruz prohibió este tipo de investigaciones después de que las mismas causasen profundos daños a la merluza del golfo de San Jorge”, aseguraron.

También cuestionaron “la falta de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un instrumento de gestión clave para el proceso inicial de toma de decisiones con el que el Estado podría haber contado, para tener un panorama mucho más confiable y ajustado a la realidad, permitiéndole a su vez proyectar una delimitación espacio-temporal más acorde con el objetivo de tutelar los recursos que pueden verse potencialmente afectados por la actividad pretendida“.

De la misma manera que advierten por el impacto socioeconómico, con potencial desestabilización de las estructuras comerciales de la industria, hicieron foco en el rol que debiera asumir el Estado a la hora de garantizar la sostenibilidad de una actividad de este tipo y que, denuncian, no tuvo en este caso: “Ha saltado todas las prerrogativas y ha ignorado al propio Consejo Federal Pesquero, adoptando la decisión de llamar a licitación para la prospección sísmica un gran número de áreas sin ningún otro reparo que la disponibilidad potencial del recurso hidrocarburífero“.