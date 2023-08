Marcha contra el gatillo fácil: “El abuso policial está cada vez más potenciado”

Organizaciones sociales junto a familiares de víctimas se movilizaron en Mar del Plata en el marco de la jornada a nivel nacional.

(Foto: Qué digital)

Familiares de víctimas de violencia estatal y organizaciones políticas y sociales protagonizaron este viernes en el centro de Mar del Plata la novena edición de la “Marcha nacional contra el gatillo fácil”. Allí denunciaron que los abusos policiales “no cesan” y que, por el contrario, “están cada vez más potenciados“.

“Ni un pibe menos, ni una bala más. El Estado es responsable”, fue la consigna con la que organizaciones como el Polo Obrero y Libres del Sur junto a familiares de víctimas de violencia estatal se movilizaron este viernes por la mañana en Mar del Plata en el marco de la novena marcha a nivel nacional contra el gatillo fácil.

Con su réplica en Córdoba, la marcha tuvo como punto de concentración la Municipalidad de General Pueyrredon desde donde partieron por la avenida Luro hacia Buenos Aires para realizar una primera parada en la subcomisaría del casino por el caso de Nahuel Olmos, el joven cuidacoches que permanece en grave estado tras haber sido detenido por la Policía Bonaerense.

“Todavía está mal, fue intubado otra vez y le agarró un virus. No sale adelante después de la tortura que le hicieron en esa comisaría“, denunció Romina, mamá de Brandon Romero, en diálogo con Qué digital. El caso continúa en investigación luego de que la familia denunciara el posible abuso policial ante el estado en que llegó al hospital y tras haber recibido versiones oficiales contradictorias.

“Los abusos policiales no cesan. Al contrario, están cada vez más potenciados con esta nueva modalidad de tirarte el coche encima para que no sea gatillo fácil sino homicidio culposo y quedar en total libertad. Y no solo eso, también la posibilidad de tener juicios por jurados que creo que no es justo para nosotros”, apuntó Romina en torno al juicio desarrollado por Brandon y el reciente caso del atleta Ignacio Sallago.

La muerte de Sallago se produjo en medio d una persecución policial: un patrullero de la comisaría segunda se cruzó de carril en la avenida Independencia para, en contramano, colocarse de frente a la moto que conducía Sallago contra la que impactó el vehículo policial. Desde entonces, en busca de justicia, la familia apunta al accionar desplegado por la Bonaerense y aseguran que “no le dieron tiempo” y “lo asesinaron”.

“Ya no importan las cámaras, ni esconderse. Antes lo milicos se escondían para matar, ahora ya ni importan las cámaras porque siempre tienen un pretexto para hacerlo”, agregó.

Por último, en torno al caso de su hijo Brandon Romero y a casi cuatro meses del juicio por jurados que dictaminó el sobreseimiento de Pedro Bogado, el policía bonaerense que hace tres años vació su cargador sobre el joven de 18 años desarmado en la ruta 226, aseguró que ya presentaron un recurso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Cuando la Argentina se lava las manos, cuando el Poder Judicial no hace más nada, ahí está la Corte. El caso de Brandon es totalmente justo para llevar a esa instancia por la brutalidad y la magnitud que tuvo. Fue alevosía cuando le pegó un tiro en medio de la cabeza. No fue en la frente, fue en el medio del cerebro. Es algo inhumano y tengo por lo menos un poquito de esperanza de que alguien tome en cuenta lo que pasó con Brandon“, declaró Romina durante la novena edición de la marcha contra el gatillo fácil en Mar del Plata que culminó con la lectura de un documento en el edificio de Tribunales.