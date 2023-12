Murió Ledda Barreiro, histórica referente de Abuelas en Mar del Plata

Carmen Ledda Barreiro de Muñoz, la histórica referente de derechos humanos en Mar del Plata y quien supo ser una de las bases fundamentales para la fundación de la filial en la ciudad de Abuelas de Plaza de Mayo, murió este viernes a los 88 años. Su lucha incansable por encontrar a su nieto que debió nacer en cautiverio tras la desaparición de una de sus hijas, Silvia, marcó su vida en el camino de la memoria, la verdad y la justicia.

La muerte de Ledda Barreiro, que desde hace un tiempo atravesaba problemas de salud, fue confirmada este viernes desde Abuelas de Plaza de Mayo, entidad a la que dio vida en Mar del Plata con su creación durante la sangrienta dictadura cívico militar junto a Antonia Acuña “Negrita” de Segarra, fallecida en 2020.

“Si algo no lograron quitarnos, es la ternura”, le dijo años atrás a Qué digital en una entrevista. Ternura después de tanto dolor.

La lucha por encontrar a su nieto definió gran parte de su vida. Su hija Silvia fue secuestrada el 22 de diciembre de 1976 en La Plata, embarazada de dos meses, y permaneció detenida en la Brigada de Investigaciones de La Plata, en el centro clandestino “Pozo de Arana”, en la comisaría quinta, en “Pozo de Banfield” y, posiblemente, en “La Cacha”. El nieto de Ledda -al que pensaban llamar Ramiro o Mariana- debió nacer en julio o agosto de 1977.

En los últimos años, uno de los tres hijos de Ledda Barreiro, Fabián, se mostró al frente de la filial de Abuelas en Mar del Plata. Y en diciembre de 2021 declaró en el juicio que todavía se lleva adelante en La Plata por crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” y “El Infierno” de Avellaneda, donde uno de los acusados es Juan Miguel “El Nazi” Wolk, quien fue el responsable del “Pozo de Banfield” durante 1976 y 1979 y cumple prisión domiciliaria desde 2016 a metros de la entrada del Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata.

Fabián Muñoz vivió el terror desde chico en la previa de la sangrienta dictadura cívico militar que en Mar del Plata se abrió paso con el accionar del grupo paraestatal de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Hacia 1972, cuando él tenía unos 6 años, recuerda que su casa era “muy militante” y comprometida, con un padre –Alberto Mario Muñoz– “peronista de siempre”, con una madre –Ledda– pendiente de la vida política y con dos hermanos –Alberto o “Beto” y Silvia– militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y de la Juventud Universitaria Peronista, respectivamente.

En esa casa “muy comprometida”, ubicada en Quintana al 4000, hacia 1974 eran muy frecuentes las juntadas de militantes y compañeros, hasta que la persecución previa a la dictadura se empezó a hacer sentir con autos que paraban cerca, con vigilancia, con un teléfono intervenido.

“Todas esas reuniones se empezaron a hacer cada vez más espaciadas”, recordó Fabián al declarar en el juicio, hasta que finalmente se cortaron cuando la tensión en la ciudad empezó a escalar con la acción de la CNU y el asesinato de su líder Ernesto Piantoni en manos de Montoneros en marzo de 1975.

“Se respiraba miedo”, relató Fabián y contó que por ese entonces sus hermanos dejaron su casa para “guardarse” ante el temor que empezaba a sembrar la CNU. Así fue que una noche, entre abril y mayo de 1975, un Falcon paró frente a la casa de la familia Muñoz. “Entró una patota, reventaron y rompieron todo, golpeaban todas las ventanas a los gritos. Yo corría por los pasillos y veía caer los vidrios. Fue una noche feroz, de mucha violencia, y buscaban a mi hermano, era a quien querían matar”, expuso y definió: “Fue un delirio de violencia”.

Como parte de esa secuencia, llegaron a apoyarle una escopeta recordada en el cuerpo a su padre, mientras lo tenían con los pies en el aire, para que dijeran dónde estaba Beto. También, recordó Fabián, encontraron un diario de su hermana, donde él había hecho algunos escritos, entre ellos uno que decía “montoneros” y una serie de leyendas. “Ahí empezaron a los gritos también a buscar a mi hermana”, expuso y recordó que decían: “Esta hija de puta también es montonera”.

A partir de ese operativo, cambió todo para la familia Muñoz. Algunos días después, incluso, Beto fue corrido a balazos mientras estaba en un café en Colón e Independencia. “La CNU en Mar del Plata tenía la calle liberada, hacían lo que querían”, señaló Fabián.

Sin conocer el destino de Beto y Silvia, pero conectados a través de la organización Montoneros, Alberto, Ledda y Fabián dejaron su casa y se fueron a vivir a un departamento prestado. Mientras tanto, Beto –con su pareja Ivonne- era derivado a Mendoza y Silvia –con su reciente pareja Gastón Larrieu- fue enviada a La Plata.

Con el incremento de la represión, la recomendación a la familia fue abandonar la ciudad. Así, Alberto, que trabajaba en el Casino, consiguió un trasladado a Bariloche –aunque administrativamente se dejó asentado otro destino para confundir- y allí se instaló la familia durante algunos meses y donde incluso recibieron una visita de Silvia y Gastón. “Pudimos disfrutar un poco, nadie sabía que iba a ser el último disfrute en años”, rememoró Fabián en su declaración de 2021.

Al mes de esa visita, Silvia volvió de emergencia a Bariloche, nerviosa, con un mensaje para sus padres: Beto e Ivonne, que estaba embarazada, habían sido secuestrados en Mendoza. A los pocos días, iniciaron un viaje hacia allí en busca de conocer su paradero.

“Fuimos a preguntar por mi hermano y por Ivonne a todos lados, todos decían que no sabían nada”, contó Fabián y relató que mientras su madre se juntaba con un “contacto” de la organización y él jugaba en una plaza vio en un puesto de diarios que una portada decía “Detienen a once subversivos”. Y en la foto, entre otros, estaban Beto e Ivonne. Por haber publicado esa foto el director del diario después pasaría varios años detenido junto a Beto.

Con el diario en la mano, Alberto, Ledda y Fabián fueron hasta la “Cárcel Modelo de Mendoza” y allí tras varias insistencias Ledda fue recibida por el director. “El tipo levantó un teléfono y lo hace entrar a mi hermano”, recordó Fabián. En ese momento, el militar les dijo: “Si ustedes ganan, recuerden lo que yo hice por ustedes”. Beto estaba sumamente afectado por las sesiones de tortura, prácticamente no podía caminar.

Tiempo después, Beto e Ivonne fueron puestos “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Para entonces ya había nacido Antonia, su hija. Y posteriormente serían trasladados a Paraná, Entre Ríos.

A poco tiempo de concretado finalmente el Golpe de Estado, la vuelta de la familia a Mar del Plata era imposible y por eso Ledda viajó a intentar vender la casa: cuando llegó a retirar algunas cosas, se desplegó un intenso operativo militar en busca de Beto. “Hijo de puta, como se nos escapó, cómo que ya está en la cárcel”, gritaron los militares cuando Ledda les dijo que estaba detenido. Mientras tanto, también buscaban a Silvia.

Finalmente, Ledda logró vender la casa y a los pocos días de concretada la venta fue prácticamente destruida por otro operativo militar, ya que desconocían que había sido vendida, lo cual motivó en que su nuevo dueño realizara una publicación en el diario Clarín en la que aclaraba que no tenía nada que ver “con la familia que estaba antes”.

Atravesado 1976, Alberto y Ledda pudieron organizar un viaje con el aval de Montoneros, a pesar de la persecución latente, para visitar a Silvia y a Gastón en La Plata y pasar Navidad juntos. El 22 de diciembre mantuvieron un breve encuentro y Silvia les dijo que tenía una sorpresa y que se las contaría al día siguiente. Ninguno sabía que esa sería la última vez que se verían.

“Al otro día teníamos que encontrarnos. Fue tremendo, no vino Silvia. Mis viejos dieron la vuelta, empezaron a llorar. Con todo lo que nos pasó no se había llorado nunca todavía. Silvia no apareció”, relató Fabián y eso, indefectiblemente, daba cuenta que había sido secuestrada. Así se los confirmó luego un compañero de militancia de la joven.