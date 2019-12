Por las fiestas, trabajadores del Puerto reclaman mercadería en la Municipalidad

(Foto: Qué digital)

En el marco de la crisis que atraviesa el sector, y previo a la llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, trabajadores fileteros del Puerto reclaman en el Municipio la entrega de mercadería. Según expusieron, todos los años reciben este tipo de ayuda, pero aseguran que la misma solo contempla a 100 personas, pese a que son alrededor de 10 mil quienes la necesitan.

Este reclamo se suma al conflicto que arrastran desde hace tiempo los trabajadores portuarios de tierra en relación de dependencia, los no registrados, los cooperativistas y los desempleados, a partir de la falta de trabajo . Así, y ante la necesidad de pasar una Navidad en paz, decidieron movilizarse a la Municipalidad, donde esperan una reunión con el intendente Guillermo Montenegro.

“Todos los años solicitamos mercadería porque esta fecha es complicada por la situación que pasan los compañeros en el Puerto. El tema es que la mercadería que mandan es para 100 o 200 personas y somos muchos los que estamos en una situación complicada”, describió uno de los trabajadores nucleados en el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP).

Y en esta misma línea agregó: “Entre las personas en relación en dependencia y en negro somos alrededor de 10 mil personas y quieren dar mercadería para 100; creemos que es una burla. Ahora nos vamos a reunir con el intendente y veremos qué pasa”.

El reclamo por las canastas navideñas también lo realizaron distintas organizaciones sociales que poco a poco fueron recibiendo la mercadería. En ese sentido, trabajadores y trabajadoras que se desempeñan como fileteros, mientras esperan ser recibidos por el intendente dijeron sentirse discriminados: “Ese es el malestar que se está generando. Si quieren pasar unas fiestas en paz o dignamente, bueno nosotros y nuestros compañeros también queremos”.

Cabe recordar que estos trabajadores y trabajadoras vienen sosteniendo a lo largo del año protestas por la falta de trabajo. Hasta ahora la única respuesta que recibieron por parte del gobierno anterior fue la entrega de un subsidio mediante el Programa de Promoción, Preservación y Regularización del Empleo (Preba) con el objetivo de paliar la situación económica.

Sin embargo, las demoras en los pagos a los trabajadores registrados y la falta de respuestas para los no registrados provocaron varias jornadas tensas de protesta en la seccional local del Ministerio de Trabajo, ubicado en Luro y España. La situación en torno a las demoras en el pago de las cuotas para los registrados alcanza a unos 4750 trabajadores, de acuerdo a lo relevado por el SOIP. Y en relación a quienes no están registrados -que no recibieron el prometido subsidio de 5 mil pesos por única vez- el número asciende a 2500 afectados.