Rigel: sin pruebas, cierran la causa contra familiares por “injurias” a Prefectura

El prefecto mayor Gabriel Cartagénova había denunciado ante la justicia federal a Guillermina Godoy y su hijo Mateo Navarrete por supuestas injurias.

(Foto: archivo / Qué digital)

Sin pruebas, finalmente la Justicia Federal cerrará la causa que se había iniciado a partir de una denuncia que había hecho ante la justicia federal por supuestas injurias en una manifestación el prefecto mayor Gabriel Cartagénova, contra Guillermina Godoy y su hijo Mateo Navarrete, familiares del tripulante Nahuel Navarrete, desaparecido del buque pesquero Rigel. Así se lo adelantaron desde el Juzgado Federal N°3 a los familiares luego de participar de una audiencia de conciliación.

Era insólito, y también era un frente más para atender a la intensa lucha que llevan adelante desde hace 21 meses los familiares de los ocho tripulantes desaparecidos. Es que, en medio de una manifestación, de las tantas en las que los familiares de las distintas tragedias marítimas apuntan una y otra vez contra el rol de Prefectura en la inspección de embarcaciones, aparecieron carteles con el nombre del prefecto y la palabra “asesino”.

A partir de ello, mientras los familiares se desviven por sus luchas de justicia y en este caso particular para que bajen los buzos a recuperar los cuerpos de sus seres queridos, también debían atender a la Justicia, que los había notificado del inicio de una causa en su contra por calumnias e injurias.

Sin embargo, en las últimas horas, Guillermina y Mateo, quienes encabezaron desde un primer momento la lucha, fueron informados tras una audiencia que finalmente serán sobreseídos en el marco del cierre de la causa en el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, por falta de pruebas.

“NO VOY A PEDIR PERDÓN POR ALGO QUE NO HICE”

Ante la falta de pruebas y la falta de avances de la causa, el prefecto de todas maneras exigió a la familia de Nahuel Navarrete que pida perdón por lo sucedido, algo que rechazaron tajantemente.

“Salimos sobreseídos porque no había pruebas en contra nuestra. La defensoría oficial no podía seguir defendiéndonos porque no podemos pasar a ser querellantes. Entonces deberíamos tener un abogado civil particular para denunciarlo a él. Hoy por lo pronto estamos sobreseídos, la resolución saldrá en los próximos días”, adelantó en diálogo con Qué digital, Guillermina Godoy.

“Era la primera vez que íbamos, era una audiencia conciliatoria. Él quería que le pidiera disculpas. Yo no había pegado los carteles. Están los videos. Para esto sí pusieron las cintas que tenían grabadas, pero no hay cintas cuando entró el mecánico cuando se rompió el Rigel, pero acá sí se pusieron las cintas a disposición de cuando llegamos ese día al lugar”, lamentó la mujer y sumó: “El juez entendió todo. Yo no voy a pedir disculpas por algo que yo no hice. Ni Mateo ni yo habíamos pegado carteles”.