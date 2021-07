Sigue la toma en Garbarino: “De manera inescrupulosa han abandonado a la gente”

Trabajadores e integrantes del Sindicato de Empleados de Comercio se manifestaron en el local de Mar del Plata a la espera de una audiencia prevista a nivel nacional.

(Fotos: Qué digital)

A la espera de una audiencia que está prevista para la tarde de este miércoles, las y los trabajadores de Garbarino e integrantes del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) se manifestaron en el local ubicado en el centro de Mar del Plata para exponer que el conflicto continúa sin respuesta, con sueldos adeudados desde abril y con pura incertidumbre sobre el futuro laboral de 32 personas en la ciudad y unas 4 mil a nivel nacional. Desde el gremio pidieron al gobierno nacional que inste al empresario Carlos Rosales -que compró la empresa en abril– a dar respuestas.

Desde la semana pasada la sucursal en Mar del Plata de Garbarino, ubicada en Rivadavia entre La Rioja y Catamarca se encuentra tomada a partir de la falta de pago de tres meses de sueldos y el aguinaldo. “La empresa la última respuesta que nos dio fue que no había plata y que no va a haber y nos pidieron que abriéramos las puertas, cosa que no vamos a hacer porque no podemos seguir trabajando gratuitamente”, expuso Ángeles, delegada del SEC en la empresa.

El conflicto en Garbarino -que también alcanza a otros locales como Compumundo- viene de arrastre de los últimos años pero terminó por agravarse con la venta de la cadena de electrodomésticos concretada en abril cuando el empresario Carlos Rosales adquirió la firma. “Desde que compró la empresa hubo problemas, el gobierno ha aportado el ATP y el Repro pero nunca cobramos en tiempo y forma“, relató la trabajadora y puntualizó que antes de dejar de cobrar sus salarios los percibían en hasta tres o cuatro cuotas.

En ese sentido, la delegada explicó que la toma se inició la semana pasada ante un duro mensaje empresarial. “De un día para el otro nos bajaron la persiana y tuvimos gracias a dios la posibilidad de quedarnos adentro, quisieron sacarnos como en otras sucursales del país y no les abrieron nunca más”, relató.

Por su parte, el titular de SEC, Guillermo Bianchi, anticipó con la compañía de autoridades de la CGT Mar del Plata y de otros gremios que se encuentran a la expectativa de una audiencia convocada para este miércoles a la tarde a nivel nacional. “En todo el país las sucursales están cerradas por la manera inescrupulosa que este empresario, tesorero de San Lorenzo, se viene manejando, abandonando a la gente de la empresa, abandonando los pagos”, remarcó.

Y le reclamó al gobierno nacional “que cite a la empresa para encontrar una solución para 4 mil familias a las que en el medio de la pandemia este señor se da el gusto de dejarlas en la calle”.

Respecto a la medida, el dirigente planteó que la toma se mantendrá hasta tanto haya una respuesta positiva y puntualizó el desgaste que implica tener que haber llegado al extremo de tomar una medida de fuerza de este tipo. “Esperamos que se presente la empresa a negociar para ver cómo son los pasos a seguir”, sostuvo Bianchi.