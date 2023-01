Taxis y remises en conflicto: este viernes habrá un nuevo paro y cortes por doce horas

Fue anunciado por parte de las entidades y sindicatos del sector. Se iniciará al mediodía e incluirá movilizaciones y corte de la Ruta 2.

(Foto: archivo / Qué digital)

El conflicto entre taxistas y el gobierno municipal, que incluyó denuncias judiciales cruzadas y se desarrolla en plena temporada de verano, se intensificará con un segundo paro de taxis y remises de la semana en Mar del Plata, que también derivará en nuevos cortes de tránsito: será este viernes desde las 12 del mediodía y, en principio, hasta la medianoche.

Este jueves a la tarde en la sede de la Asociación Marplatense de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Ampat) se llevó a cabo una nueva conferencia de prensa de los referentes del sector, en el marco de un conflicto que sigue escalando en la ciudad con las plataformas de transporte como Uber y Cabify en el centro de la escena.

En detalle, taxistas, remiseros y conductores de autos rurales anunciaron que este viernes desde el mediodía y por doce horas volverán a paralizar la actividad y, tal como ocurrió el martes, llevarán adelante diversas movilizaciones y cortes de tránsito, uno de ellos en el ingreso y egreso a Mar del Plata por la Ruta 2.

De todas maneras, los dirigentes anticiparon que se irá evaluando en el momento la concreción de otros puntos de corte de manera sorpresiva. Y además definirán si las protestas se replicarán durante el fin de semana.

La conferencia de prensa para anunciar el nuevo paro de taxis y remises en Mar del Plata se demoró durante una hora y media con relación al horario pautado originalmente por los dirigentes del sector ya que fueron convocados a una reunión de urgencia en el Municipio aunque allí no participó nadie del gobierno municipal sino concejales del oficialismo: la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Sánchez Herrero y los presidentes del interbloque Agustín Neme (Vamos Juntos), Angélica González (Coalición Cívica) y Marianela Romero (radicalismo).

El encuentro no hizo más que generar mayor malestar en el sector. “Fuimos recibidos por concejales que no tienen poder de decisión para dar las precisiones que nosotros estamos reclamando”, cuestionaron los dirigentes taxistas y calificaron el encuentro como “una nueva falta de respeto”: “No están subestimando”. También volvieron a criticar el intendente Guillermo Montenegro por no abrir el diálogo: “Sigue sin aparecer y manda a discípulos de segundo orden”.

Más temprano se había realizado una audiencia de conciliación citada por la Fiscalía General de Mar del Plata ante las presentaciones realizadas por el Municipio. Desde el sector explicaron que allí los funcionarios judiciales pidieron que se dejaran liberadas algunas vías alternativas para el tránsito en caso de volver a llevarse adelante protestas y cortes. En ese encuentro por parte del gobierno estuvo el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto.

Luego del paro de 24 horas del martes, el miércoles el conflicto siguió intensificándose con la presentación de una denuncia penal por parte de los conductores contra el intendente Guillermo Montenegro, a quien acusan por incumplimiento de deberes de funcionario público.

Esa denuncia se sumó a la que habían presentado semanas atrás contra un integrante del gabinete, específicamente contra el subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, a quien acusan de no hacer cumplir la ordenanza sancionada en 2019 que prevé multas para quienes se desempeñan en las apps de transporte ya que no cuentan con habilitación para operar en la ciudad.

Además, surgió como una especie de respuesta a la denuncia que el martes por la tarde radicó el propio jefe comunal contra los taxistas y remiseros que realizaron los múltiples cortes, a quienes además acusó de “extorsionar” al gobierno con esas medidas de protesta.

Por su parte, taxistas y remiseros mantienen sus reclamos que se centran en que el gobierno municipal cumpla con la ordenanza vigente desde 2019 que implica la imposición de de multas para los conductores que sean detectados operando para las plataformas digitales, que se sancione y se quite la publicidad instalada en la ciudad por las empresas y que no se avance con el proyecto de ordenanza del propio oficialismo que busca regular y formalizar el desembarco de las aplicaciones a Mar del Plata.