Taxistas le responden a Montenegro: “Mar del Plata está infectada de autos ilegales”

La respuesta de taxistas desde el corte parcial de la Ruta 2. Frente a las suspensiones de licencias anunciadas, instaron al jefe comunal a que “se meta con los dirigentes”.

Raúl Vicente, referente de la Sociedad de Conductores de Taxis. (Foto: Qué digital)

Taxistas y remiseros protagonizan este viernes un corte parcial de la Ruta 2 y un paro, la segunda jornada de protestas de la semana en Mar del Plata contra el funcionamiento y el pedido de controles contra las aplicaciones de transporte. Desde allí, referentes del sector le respondieron a Guillermo Montenegro su advertencia por posibles sanciones: “No tiene que amenazar a la gente con sacarle las licencias, tiene que hacerlo con los dirigentes“, apuntaron y afirmaron que la ciudad está “infectada de autos ilegales”. Confirmaron que volverán al trabajo a las 00 del sábado.

Desde las 12 del mediodía y por las siguientes 12 horas el servicio de taxis y remises de Mar del Plata se verá interrumpido en buena medida ante la retención de tareas que llevan adelante en reclamo contra las apps como Uber y Cabify, y la falta de control por parte de la Municipalidad que denuncian las entidades del sector. La medida, como estaba previsto, incluye un corte parcial en la Ruta 2, con reparto de panfletos y cánticos en contra del jefe comunal.

Es que, además de reclamarle respuestas en torno al funcionamiento y proliferación de vehículos de las aplicaciones a pesar de no estar habilitadas, el enojo se incrementó con la conferencia brindada horas antes en la que advirtió que en caso de cortar calles y rutas desde el Municipio podrían suspender las licencias de taxistas o remiseros.

Desde el corte parcial, Raúl Vicente, referente de la Sociedad de Conductores de Taxis, dijo sentirse “orgulloso” porque muchos taxistas “no tuvieron miedo” ante las advertencias de Montenegro por posibles sanciones, lo criticó en duros términos y se ofreció junto a otros dirigentes a ser el foco del “enfrentamiento” con el gobierno.

“El intendente debería aprender de los jóvenes que hay acá. Parece que tiene reminiscencias a prácticas de la dictadura al amedrentar a la gente. Nosotros le decimos que no tenemos miedo y que si quiere judicializar el problema, no tiene que amenazar a la gente con sacarle las licencias, tiene que hacerlo con los dirigentes, los mismos que están en el acta compromiso donde se comprometió antes de asumir a estar contra las aplicaciones”, definió.

En ese sentido, indicó que los dirigentes -entre los que se encuentran tanto patrones como choferes sindicalizados- están “acostumbrados a tener que afrontar este tipo de lucha” y ratificó la legitimidad del paro y movilización: “Montenegro refirió que no tiene problema con el paro pero sí con el método. El método en la historia siempre fue la protesta en la calle. Parece que ahora la quiere reconvertir para que cuando haya un paro la gente se quede en la casa. Que Montenegro aprenda a vivir en democracia“, sumó.

Una de las definiciones que dio el jefe comunal este viernes tuvo que ver con uno de los cuestionamientos dirigidos hacia él y su gabinete -incluso, con demandas judiciales incluidas por “incumplimiento de deberes de funcionario público- en torno al control de las aplicaciones. Según Montenegro, la Ordenanza de 2019 que prevé multas para quienes se desempeñan en las aplicaciones está vigente y siendo controlada. Para los taxistas, esto no sucede en la práctica.

“Es vergonzoso que digan que controlan. En la intendencia de Carlos Arroyo se hacían controles todos los días y en un mes y medio Uber se retiró de Mar del Plata. Ahora la respuesta es que después de un mes de temporada alta Mar del Plata está infectada de autos ilegales. Eso evidencia que los controles son mínimos y solamente se hacen para tener una excusa, la política es dejarlos trabajar y que ingresen al mercado del transporte”, respondió el dirigente.

En lo que respecta a la medida de fuerza y más allá del corte parcial de la Ruta 2 que al momento no tenía hora de finalización, Vicente confirmó que a partir de las 00 del sábado los taxis y remises que se adhirieron a la medida volverán a trabajar. “Esto no es un paro de un trabajador agremiado que pese a protestar igual tiene la jornada paga. Nosotros no. Además Mar del Plata no se va a perder el último fin de semana de enero, la gente va a entrar pero con media hora de demora. Que se quede tranquilo el intendente”, cerró.