Taxistas pidieron a Montenegro una reunión con “carácter de urgente”

Formalizaron una presentación en medio del conflicto por las aplicaciones de transporte. Por el momento no se anunciaron nuevas medidas de fuerza.

(Foto: archivo / Qué digital)

Representantes de las entidades que nuclean a taxis y remises formalizaron este jueves una presentación ante el Municipio en la que le reclaman al intendente Guillermo Montenegro ser convocados a una reunión “con carácter de urgente“. Por el momento no se anunciaron nuevas medidas de fuerza.

El conflicto por el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Mar del Plata se mantiene después de los dos paros y cortes protagonizados la semana pasada por taxistas y remiseros y este jueves sumó un nuevo capítulo con la presentación del escrito.

En él todas las entidades, asociaciones, cooperativas y sindicatos del sector solicitan una reunión con Montenegro “en carácter de urgente” para “tratar en exclusividad la búsqueda de soluciones a las diferencias de criterio que hoy las entidades que nuclean a taxistas, remiseros y autos rurales mantienen con el Poder Ejecutivo Municipal”, plantea la nota.

En ese sentido, insiste en la “urgencia” que amerita la reunión pedida al remarcar “las dificultades que ha originado a marplatenses y turistas la falta de diálogo que se ha tenido en el último año con el señor intendente”.

La ruptura en la buena relación que mantenían taxistas y Montenegro se produjo el año pasado cuando el gobierno municipal empezó a deslizar que no veía con malos ojos el desembarco de las aplicaciones de transporte en la ciudad ante la crisis de choferes de taxis y remises generada por la pandemia del coronavirus.

Y terminó por romperse no sólo con la presentación de un proyecto de ordenanza del oficialismo que impulsa su autorización desde el Concejo Deliberante sino también con la falta de controles que denuncia el sector ante el funcionamiento de Uber y Cabify, que se incrementó en los últimos meses.

Desde que se profundizó el conflicto durante este verano ante la denuncia de falta de controles sobre el funcionamiento ilegal de las plataformas el intendente se negó a recibir al sector y el último encuentro en medio de los dos paros de la semana pasada se produjo sólo con los presidentes de bloques del oficialismo en el Concejo Deliberante, lo cual fue cuestionado por los dirigentes.

Además, el viernes pasado ante el segundo día de pato y protestas del sector Montenegro se refirió en duros términos al plan de lucha iniciado por taxistas y remiseros: lo acusó de implementar “métodos mafiosos” y amenazó con quitar las licencias de aquellos taxistas que realizaran cortes de tránsito en medio de la temporada verano.

Mientras tanto en el conflicto hay otros dos caminos abiertos: uno judicial y otro legislativo. El primero surgió a partir de denuncias penales presentadas por el sector contra Montenegro y su subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, a quienes acusan de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por la falta de control sobre las aplicaciones y la ordenanza que impide su funcionamiento. En ese sentido, en las últimas horas dirigentes taxistas prestaron declaración testimonial en la causa.

El segundo camino, el legislativo, se mantiene paralizado desde noviembre. El lunes la comisión de Movilidad Urbana del Concejo volvió a reunirse y en el orden del día no fue incluido el proyecto del oficialismo presentado en marzo del año pasado. Mientras tanto, en el último tratamiento realizado el año pasado se acordó reiterar pedidos de informes que desde marzo no fueron respondidos por la Secretaría de Gobierno a través de las subsecretarías de Movilidad Urbana y de Legal y Técnica. Esas respuestas todavía no llegaron.