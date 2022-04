Uber en Mar del Plata: taxistas “en alerta” ante un cambio en la postura oficial

Desde el Sindicato de Peones de Taxis cuestionaron declaraciones de Montenegro en las que dejó abierta la puerta para que avance la discusión en el Concejo.

(Foto: archivo / Qué digital)

“Puede ser, es una discusión que tiene que dar el Concejo Deliberante”. Con esas palabras respondió hace algunos días el intendente Guillermo Montenegro a una consulta respecto a si la habilitación de aplicaciones de transporte en Mar del Plata como Uber es una de las posibles soluciones ante la falta de taxis que se mantiene en la ciudad, fundamentalmente en el horario nocturno. Y tras esas declaraciones el Sindicato Único de Peones de Taxis (Supetax) decidió este fin de semana declararse en “estado de alerta” al cuestionar la postura y al afirmar que desde la Subsecretaría de Movilidad Urbana se “dejaron sin efecto” los operativos contra las aplicaciones.

La discusión en torno a la posible habilitación de manera formal para el desembarco de plataformas como Uber, Cabify o Beat en Mar del Plata adquirió mayor relevancia hace algunas semanas cuando la concejala oficialista Angélica González (Coalición Cívica) presentó bajo ese objetivo un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante que incluso ya tuvo su primer tratamiento en comisiones, del cual surgieron varios pedidos de informes a distintas dependencias municipales de los que todavía se esperan respuestas.

Y ahora, mientras la falta de taxis fundamentalmente en horario nocturno sigue siendo un reclamo constante en Mar del Plata ya pasada la temporada de verano, el intendente Guillermo Montenegro dejó abierta la posibilidad de que la discusión avance en el Concejo, ya alejado de la postura de hace dos años cuando ratificó las sanciones a imponer a posibles conductores de las aplicaciones que no cuentan con autorización en la ciudad.

“¿Hay que habilitar en el horario nocturno ciertas aplicaciones? Puede ser, es una discusión que tiene que dar el Concejo Deliberante”, declaró días atrás en una entrevista con radio Brisas (98.5) en la que además remarcó que la falta de taxis es un “problema que afecta a toda la ciudad” y ratificó que en la próxima inspección anual los autos que funcionen como taxis deberán contar sí o sí con el sistema de GPS -fuertemente resistido por un sector– para trazar un mayor control y contar con mayor información respecto al servicio.

“Conseguir un taxi en gran parte de la ciudad es una complicación. Ese es el principio del problema. Necesito información y por eso me puse firme en el pedido de los GPS. Si no tango información no puedo tomar decisiones para encontrar una solución”, declaró y, en otro tramo, planteó que la discusión no debe centrarse en “Uber sí o Uber no” en Mar del Plata. “Tiene que ver con que Mar del Plata tiene un problema, no puedo hacerme el distraído”, enfatizó.

En ese contexto, este fin de semana desde el gremio que conduce Donato Cirone, alineado con la postura del gobierno de exigir de manera obligatoria de los GPS para avanzar en el control de los taxis, comunicaron declararse en “estado de alerta” ante la postura mostrada por el intendente.

Además, desde el gremio a través de un breve comunicado afirmaron que el área de Movilidad Urbana “dejó sin efecto los operativos que se venían realizando” contra el funcionamiento de aplicaciones de transporte en la ciudad. De hecho, en Uber puede observarse, fundamentalmente, durante la semana, la disponibilidad de autos para tomar viajes en la ciudad. Finalmente, desde Supetax no descartaron la programación de movilizaciones.

La situación de la falta de taxis tuvo su origen en la pandemia de coronavirus. En ese entonces, con la baja en la circulación de personas por las calles y, también, por la reducción de actividades, la demanda de taxis cayó y la rentabilidad se desplomó. En consecuencia, muchos choferes decidieron buscar nuevas fuentes de ingreso y, al momento de analizar si volver al volante o continuar con sus nuevas actividades cuando el movimiento se retomó, eligieron lo primero. Así, se originó un déficit de taxis en Mar del Plata, sobre todo en determinados horarios, que todavía se mantiene.