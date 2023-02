Un festival por el cumpleaños de Lucía Pérez, en paralelo a la quinta jornada del juicio

Se realizó en inmediaciones de Tribunales y el debate fue terminado de manera abrupta ante un planteo de la defensa por el ruido que llegaba desde el exterior.

(Fotos: Qué digital)

La quinta jornada del segundo juicio por Lucía Pérez transcurrió este martes en el Tribunal Oral en los Criminal N°2 de Mar del Plata y, al coincidir con la fecha de cumpleaños de la joven, se realizó un festival en la esquina del edificio de Tribunales: ante una queja de la defensa por el ruido de la calle, la audiencia tuvo un final abrupto, se suspendió y se retomará este miércoles.

La audiencia comenzó este martes con la participación de dos testigos. Por un lado, dio su testimonio una vecina de Matías Farías, quien vio cómo sacaron a Lucía Pérez de la casa y la subieron a la camioneta de Juan Pablo Offidani. En segundo término, habló quien le alquilaba la casa al joven acusado por abuso sexual y femicidio y vivía en ese mismo terreno.

Pero el paso de los testigos de este martes terminó de manera abrupta: cuando empezaba a declarar el tercero, el abogado defensor de Juan Pablo Offidani, César Sivo, afirmó que por un problema en sus oídos se le dificultaba poder seguir la exposición: de fondo se escuchaban los bombos de la manifestación realizada afuera de Tribunales.

El abogado sostuvo que su problema auditivo ya lo había advertido ante el Tribunal antes de empezar el debate. Con ese planteo, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone decidieron dar por terminada la audiencia de este martes alrededor de las 13 -que de todas maneras tenía previsto horario de finalización a las 13.30- y retomar la actividad este miércoles a partir de las 8.30.

Mientras tanto, en las afueras, desde media mañana había comenzado a desarrollarse la concentración en la esquina de Tucumán y Brown. Allí se concretó un festival convocado por familiares, la Campaña Somos Lucía y diversas organizaciones para conmemorar el cumpleaños de Lucía, quien cumpliría 23 años este martes. Además de actividades artísticas, en el lugar se realizó una radio abierta y confeccionaron atrapasueños “para recordar con todo lo que a ella le gustaba”, indicaron desde la Campaña a la vez que manifestaron: “Sabemos que la Justicia se conquista en las calles”.

Así, luego de un cuarto intermedio en la sala de audiencias, quien bajó a saludar y agradecer a quienes se concentraron en el lugar fue Marta Montero, madre de la joven. “Ella está siempre con nosotros. Gracias a todos por acompañarme”, fueron algunas de las líneas que expresó en el micrófono.

Además, volvió a criticar los cuestionamientos verbales pero también prácticos que siente la familia a partir de las limitaciones impuestas en el marco del desarrollo del segundo juicio, por ejemplo, con los vallados que a lo largo de las jornadas, de todos modos, fueron quitándose y este martes ya no había ninguno: “Nosotros no somos el enemigo de este lugar. Nosotros solamente venimos a pedir, a saber quién mató a Lucía. Venimos a que nos escuchen y a decir lo que nos pasa. No son nuestros enemigos quienes están acá adentro, que no se cuiden de nosotras”, apuntó.

Además, emocionada, agregó: “Lucía es un poco la hija de todos. Es un poco esa hija que ya no tenemos más. No queremos que nos sigan sacando lucías, no queremos que nos sigan sacando a nuestras mujeres. Lucía con 23 años, seguro que desde el cielo, desde una nube, desde una paloma, desde una pluma, ella se va a representar con nosotros, se va a anunciar. Estoy segura. En algún lugarcito de esos. Lo siento así y la veo así siempre. De la nada se nos aparece una pluma, una mariposa, esas son las almas de nuestras hijas que nos han llevado. Todas las que hemos pasado por esto, sabemos que son ellas las que nos vienen a manifestar. Es así, seremos locas, no lo sé. Pero déjenme vivir en la locura, déjenme por lo menos seguir amando a mi hija y a todas las que nos han llevado”.

Luego de dar esas palabras, Montero volvió a Tribunales donde se encontraría con la noticia de la suspensión de la segunda parte de la audiencia.

Ya en el primer día de audiencia el abogado César Sivo se había mostrado crítico con “lo que pasa afuera” de Tribunales, en relación a la lucha que encabeza la familia y que encontró el acompañamiento de diversos sectores. “Si la idea es que solo hay justicia si hay perpetua aunque sea a dos inocentes, o al menos uno como mi defendido, indudablemente estamos muy lejos de la idea de justicia. Lo importante es entender que los procesos se tienen que resolver en el ámbito que se tiene que resolver, no en la calle“, había manifestado entonces el abogado de Offidani ante la prensa.